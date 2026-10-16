Prababičky sypaly jedlou sodu do rohů a hmyz zmizel. Když k ní přidáte cukr a vodu, vznikne smrtící past i na odolné druhy

Stačí lžíce bílého prášku, mělká víčka od zavařovaček a trocha moučkového cukru. Takhle se v domácnostech řešily nevítané návštěvy pod dřezem dávno předtím, než drogerie zaplnily spreje a gelové nástrahy. Recept má i oficiální oporu: americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA ho kdysi uváděla mezi alternativami k pesticidům. Letos na podzim, kdy se hmyz hrne do teplých interiérů, se k němu vyplatí vrátit. Zjistili jsme, jak sodu dávkovat, proč může na lezoucí hmyz působit, kolik vás celý arzenál vyjde v českém obchodě a kde jeho síla končí.
Proč se hmyz na podzim hrne do bytů
Akademie věd ČR popisuje každoroční podzimní stěhování: slunéčka východní, zlatoočky, různé ploštice a mouchy opouštějí žloutnoucí vegetaci a hledají suché štěrbiny a dutiny, kam nepronikne mráz. Lidská obydlí jim nabízejí přesně takové zimoviště. K tomu se přidává sezonní rytmus domácností: dokud se netopí, větrá se dokořán, a jakmile radiátory nahřejí byt, teplo a pachy z kuchyně přitahují další hosty.
Pro sodu jsou podstatné dvě skupiny. Šváby a mravence zajímá hlavně potrava, a proto reagují na návnadu. Slunéčka a ploštice si jdou pouze přezimovat, takže na ně platí spíš síťky v oknech, utěsněné spáry a vysavač. Kdo tyhle skupiny rozliší, ušetří si zklamání.
Jedlá soda do rohů: kam ji sypat a kolik jí stačí
Suchá sodová bariéra patří tam, kudy hmyz putuje: do rohů místností, podél soklových lišt, k prahům, za lednici a sporák, pod linku, pod dřez a kolem míst, kde trubky prostupují zdí. Osvědčená domácí dávka je zhruba jedna polévková lžíce na jedno problematické místo, rozprostřená v tenkém proužku nebo mělké hromádce.
Tloušťka vrstvy hraje větší roli, než by se zdálo. Odborníci z kalifornského programu UC IPM u práškových přípravků proti švábům radí nanášet je v tenké vrstvě, jako jemný film ve škvírách a dutinách. Silná vrstva se slepí, zvlhne a přestane fungovat. U sody platí totéž: tenký suchý proužek odvede lepší službu než kopeček rozmáčený od kapající sifonové trubky.
Obnova se řídí stavem prášku. Jakmile zvlhne, zhrudkovatí, rozhrnete ho při vytírání nebo ho vysajete, nasypte čerstvý. Prakticky se nabízí kontrola jednou týdně. Uklízet můžete vysavačem s úzkou hubicí, z dlažby a lina pak stačí setřít zbytky vlhkým hadrem. Do skříněk s potravinami sodu nesypte.
Zdroj fotografie: Foto: Pixnio Sladká past se sodou: poměr 1 : 1 podle EPA
Skutečnou zbraní z kuchyně je směs, která láká. V materiálu
EPA o alternativách pesticidů najdete prostý recept proti švábům: rovné díly jedlé sody a moučkového cukru. Voda v původním doporučení chybí. Pokud chcete pastu, přidávejte ji po kapkách, dokud nevznikne hustá kašička. Tekutý sirup plesniví, lepí se a hmyz o něj přestane jevit zájem.
Mechanismus má logiku. Cukr slouží jako vábnička, soda dodává hydrogenuhličitan sodný. Ten při setkání s kyselinou a vlhkostí uvolňuje oxid uhličitý, a právě tvorba plynu v trávicím traktu po pozření se uvádí jako důvod, proč směs jednotlivé kusy hmyzu oslabí či usmrtí. Experti oslovení magazínem Martha Stewart to potvrzují: soda dokáže skolit jednotlivé šváby. Hnízdo ukryté ve zdi ale nevyhladí.
Rozdíl mezi sodou a práškem do pečiva stojí za pozornost. Kypřicí prášek je směs hydrogenuhličitanu, kyselé složky a plniva, obvykle škrobu. Stejná lžíce tedy obsahuje menší podíl účinné složky než čistá soda. Kdo má doma jen prášek do pečiva, poslouží si i s ním, my bychom ale sáhli po sodě.
Směs rozdělte do malých dávek na víčka, kousky alobalu nebo kartonu a rozmístěte je:
pod dřez a ke koši na odpadky, za sporák, lednici a myčku, do rohů spodních skříněk, ke stoupačkám, prasklinám a podél soklů.
Podle UC IPM fungují u švábů nejlépe drobné cílené body v blízkosti úkrytů a tras. Prášek rozprášený po celé podlaze má výrazně menší efekt.
Ocet a čpavek: úklid, který rozmaže mravenčí stezky
Třetí díl babského arzenálu tvoří pachový postřik. Ocet zředěný vodou, případně hotový čpavkový čistič, smývá feromonové stopy, po nichž mravenci chodí jeden za druhým. Postříkané parapety, prahy a okolí koše hmyz zmatou a naruší jeho trasy. Jde ovšem o doplňkový úklid, nikoli o plnohodnotnou dezinsekci.
U čpavku platí přísná pravidla. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) varuje, že čpavek používaný v domácnosti může při smíchání s některými čisticími prostředky uvolnit nebezpečný plyn. Proto:
nikdy ho nemíchejte s bělidlem ani jinými čističi, pracujte s otevřeným oknem, a pokud se uvolní výpary, místnost opusťte, nestříkejte ho k otevřeným potravinám, miskám zvířat, hračkám, akváriím ani klecím, pracovní desku po něm vždy opláchněte čistou vodou. Kolik vás kuchyňský zásah vyjde
Ceny jsme ověřili v českém Tescu v říjnu 2026:
Surovina Balení Cena Jedlá soda 100 g 7,90 Kč Ocet 8 % 1 l 12,90 Kč (s Clubcard 10,90 Kč do 13. 10.) Kypřicí prášek Vitana 1 sáček 4,90 Kč (leták od 30. 9. do 27. 10.) Kypřicí prášek Dr. Oetker 5 × 12 g 23,90 Kč Čpavek, laboratorní roztok 22 až 24 % 1 l zhruba 153 až 161 Kč bez DPH
Soda, ocet i prášek do pečiva tedy stojí dohromady pár desítek korun. Čistý čpavek je oproti tomu specializovaný nákup z obchodu s chemikáliemi, a pokud po něm sáhnete, zacházejte s ním jako s žíravinou.
Děti, kočky a psi: kde potřebuje kuchyňská chemie hranice
Soda působí nevinně, protože s ní pečeme. Americká toxikologická linka Poison Control přesto doporučuje, aby se při jejím požití dítětem rodiče obrátili na toxikologické informační středisko. Americká veterinární asociace farmaceutů upozorňuje, že větší množství může zvířatům uškodit a projevit se zvracením, průjmem, malátností nebo třesem. Sladká pasta je pro psí čumák navíc lákavá.
Návnady proto patří za spotřebiče, do skříněk s dětskou pojistkou a do škvír, kam se zvíře nedostane. Ve srovnání s mnoha sprejovými insekticidy je kuchyňská směs šetrnější variantou, ale jen tehdy, když leží mimo dosah malých rukou a tlapek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková