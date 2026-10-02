Prababička dělala jen klasické škvarkové placky, ale když ochutnala moje sýrové bochánky s tvarohem, hned chtěla přesný recept

Nadýchané sýrové bochánky s tvarohem představují naprostý gastronomický klenot, který si vás získá od prvního pohledu na svou zlatavou, křupavou kůrku. Pod povrchem potřeným žloutkem se ukrývá vláčné těsto zjemněné kefírem a promazané poctivým máslem. To největší překvapení však čeká uvnitř – bohatá, jemně slaná náplň ze strouhaného sýra a tvarohu se při rozlomení lákavě táhne a rozplývá na jazyku. Tato univerzální dobrota skvěle nahradí klasické pečivo, zazáří jako originální příloha k horké krémové polévce či čerstvému salátu a na večerní párty zmizí ze stolu jako první.
Tradice plněného slaného pečiva ze skládaného či vrstveného těsta má své hluboké kořeny ve středoevropské i balkánské kulinářské historii. Připomíná slavné bulharské banice nebo turecké böreky, které spoléhají na propojení jemného těsta, tuku a mléčných výrobků. Přidání kefíru a tvarohu přímo do základu je však prověřeným trikem východoevropských a českých hospodyněk. Kefírová kultura totiž těstu dodává neuvěřitelnou vláčnost, zajišťuje jeho dlouhou čerstvost a napomáhá dokonalému kynutí, díky němuž jsou bochánky lehoučké jako pírko.
Tento flexibilní recept vybízí k mnoha chutným obměnám. Sýrovou náplň můžete snadno ozvláštnit hrstí čerstvě nasekaných bylinek, jako je pažitka, kopr nebo medvědí česnek. Pro výraznější profil se nabízí přidat trošku uzené papriky či nasekaná sušená rajčata.
Teplé mléko smíchejte se sušeným droždím, cukrem, a jakmile se ingredience rozpustí, také s kefírem, moukou a solí.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Vzniklé těsto zakryjte potravinovou fólií a nechte ho 15 minut kynout na teplém místě. Mezitím připravte náplň. V samostatné míse smíchejte nahrubo nastrouhaný sýr, tvaroh a vaječný bílek.
Vykynuté těsto následně rozdělte na 6 stejných částí, z kterých vytvořte bochánky. Ty zakryjte sáčkem a nechte kynout dalších 15 minut.
Z každého bochánku pak vytvarujte kruhový plát o tloušťce 0,4 cm. První plát potřete ⅛ másla a zakryjte ho druhým plátem, který máslem také potřete.
Poznámka: Během válení těsto posypte škrobem dle potřeby.
Postup ještě jednou opakujte, poslední plát těsta potřete máslem a okraje těsta zahněte směrem do středu tak, abyste vytvořili širší pruh těsta.
Vzniklý pruh potřete další ⅛ másla a jeho okraje zahněte do středu, abyste vytvořili čtverec. Ten jemně poválejte a rozkrojte na 9 menších čtverců.
Každý čtverec pokryjte trochou náplně, kterou do těsta zabalte. Vzniklé bochánky pak vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Poznámka: Postup opakujte také se zbylými třemi pláty těsta a zbytkem másla.
Bochánky potřete směsí vaječného žloutku s mlékem a na jejich povrchu udělejte řez ve tvaru kříže. Pak je pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 25–30 minut.
Nadýchané sýrové bochánky nechte vychladnout a poté je servírujte dle potřeby. Díky nižší teplotě bude pochoutka lépe stravitelná.
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Zdroj receptu: MİLANA ALİEVA
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato