Sobota dopoledne, hrnek kávy v ruce a jeden nešikovný pohyb. Na vinylové podlaze stačí sáhnout po hadru, na světlém koberci přes celý obývák ale začíná souboj se skvrnou, který málokdy skončí úplným vítězstvím. Část interiérových designérů proto radí s kobercem ode zdi ke zdi se rozloučit. Koberec ale v obýváku zůstává, jen v menší podobě.
Koberec, který pamatuje panelák
Rada designérek se týká celoplošného koberce, který pokrývá podlahu od jedné stěny ke druhé. Dřív patřil k běžné výbavě hlavně v panelácích, kde ležel v obýváku, ložnici i dětském pokoji. Od přelomu tisíciletí v českých domácnostech ztrácí oblibu a nahrazují ho tvrdé podlahy.
Hlavním důvodem je pracná údržba. Koberec je potřeba pravidelně vysávat a čas od času hloubkově vyčistit. Tvrdou podlahu stačí vytřít a rozlitou kávu setřít.
Přečtěte si také: OLED televize mohou mít skrytou vadu: Dlouhodobý test RTINGS našel zhasnuté body u okrajů 14 ze 16 panelů WOLED Prach a alergie na roztoče
Na prach v bytě myslí hlavně alergici na roztoče. Přehledový článek alergoložky Hany Janíčkové v časopise Pediatrie pro praxi z roku 2009 řadí mezi doporučená opatření:
hladkou podlahu místo koberců, stírání prachu navlhko, vysavač s HEPA filtrem.
Nejvíc roztočů je ale v postelích a matracích, takže úpravy bytu je dobré probrat se svým alergologem.
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Pro britský magazín Livingetc se k tématu vyjádřila designérka Shoshanna Shapiro ze studia Sho & Co. Koberec přes celou místnost podle ní zůstal v bytech jako pozůstatek 70. a 80. let. Syntetické materiály navíc podle ní snadno mění barvu od rozlitého pití, prachu a skvrn. V málo používané místnosti, třeba v pokoji pro hosty, ale může být podle ní stále schůdnou volbou pro lidi s omezeným rozpočtem.
V anketě téhož magazínu designéři jako náhradu celoplošného koberce nejčastěji volili kusový koberec položený na dřevě, vinylu nebo laminátu. Kteří designéři koberec přes celou místnost naopak hájí, uvádějí zdroje pod článkem.
V moderních obývácích tak najdete jednoduchou kombinaci: tvrdou podlahu a na ní jeden dost velký kusový koberec. Ten vymezí místo k sezení jako pomyslný ostrůvek: kdo na něj vstoupí, ví, že je v části pokoje určené k odpočinku. Nejvíc to oceníte tam, kde je obývák spojený s kuchyní.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá Slovenka jako pečovatelka v Rakousku? Bere víc než Slováci s minimální mzdou Jeden dost velký kusový koberec na tvrdé podlaze vymezí v obýváku místo k sezení. Ilustrační foto. Zdroj: Véronique Trudel / Unsplash. Jak velký koberec vybrat
Nejjistější je podle designérů koberec, na který při sezení v obýváku dosáhnou aspoň přední nohy sedačky a křesel, zatímco zadní zůstanou na podlaze. Kdo má dost místa, může na něj postavit nábytek celý, jak to dělají někteří designéři. Jedna z rad připouští i malý dekorativní koberec, kterého se nábytek vůbec nedotýká, ukázaný je ale v dětském pokoji.
Koberec přitom nemá vyplnit celou podlahu. Jako orientační vodítko se tradičně uvádí odstup asi 45 cm mezi okrajem koberce a stěnou, v malé místnosti zhruba 20 cm. Přizpůsobte ho tvaru svého pokoje a rozmístění nábytku.
Malý koberec pod stolkem nestačí
Jednou z největších chyb je příliš malý koberec. Zkuste si sednout na gauč. Když chodidla stojí na holé podlaze a koberec začíná až o kus dál, je na váš obývák malý. Místo jednoho celku pak vznikne několik samostatných ostrůvků a pokoj se může opticky zmenšit.
Přečtěte si také: Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit Když sedačka stojí celá mimo koberec, rozpadne se obývák na několik ostrůvků a může působit menší. Ilustrační foto. Zdroj: Christina Radevich / Unsplash.
Před nákupem si rozměr vyzkoušejte přímo doma. Obrys budoucího koberce vyznačte na podlaze malířskou páskou a hned uvidíte, jestli dosáhne aspoň pod přední nohy sedačky.
Kde koberec přes celý pokoj obstojí
Celoplošný koberec má podle designérů dál své místo v ložnici a v dalších klidnějších pokojích, kudy se tolik nechodí. Tam se hodí jeho měkkost a útulná atmosféra.
Deník The New York Times v prosinci 2025 popsal, že se do luxusních amerických interiérů vrací koberec ode zdi ke zdi, tentokrát z přírodních vláken, jako je vlna nebo hedvábí. Zatím jde hlavně o drahé interiéry a obavy z náročné údržby trvají i tam.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/koberce-mizi-z-obyvaku-nahrazuje-je-moderni-reseni-ktere-neviri-prach-a-opticky-zvetsi-prostor, https://www.denik.cz/bydleni/podlaha-vinyl/, https://www.livingetc.com/us/advice/rug-placement, https://www.houzz.com/magazine/11-area-rug-rules-and-how-to-break-them-stsetivw-vs~222609, https://www.homesandgardens.com/celebrity-homes/martha-stewart-safavieh-rug-deals, https://sita.sk/byvaniehrou/velka-chyba-pri-zariadovani-obyvacky-niektore-prakticke-veci-v-nej-v-skutocnosti-skodia/, https://www.pediatriepropraxi.cz/savepdfs/ped/2009/03/06.pdf, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/234220, https://www.floridarealtors.org/news-media/news-articles/2026/01/wall-wall-carpeting-making-comeback, https://www.livingetc.com/advice/is-carpet-out-of-style