Pozor na záměnu, zmije obecná bývá i černá a klikatou čáru na ní neuvidíte. Melanismus zapíná pigment i tam, kde obvykle chybí

Představte si, že na lesní pěšině v Žďárských vrších narazíte na kompaktního tmavého hada. Žádný cikcak vzor, žádné varovné znamení, které znáte z encyklopedií. Přesto před vámi leží jediný jedovatý had české přírody. Melanistická forma zmije obecné (Vipera berus) připravuje o nejrychlejší poznávací vodítko právě ty lidi, kteří se na klikatou linku spoléhají. A protože přesný podíl černých jedinců v tuzemské populaci veřejné databáze neuvádějí, nelze si říct „to se mě netýká“. Každý, kdo se pohybuje v podhorském či horském terénu, by měl vědět, jak takového hada rozpoznat, a hlavně jak se u něj zachovat.
Proč zmije zčerná: melanismus jako evoluční trumf v chladných horách
Za celotělovým ztmavnutím stojí geneticky podmíněný nadbytek melaninu, tmavého pigmentu ukládaného do kůže. Odborný přehled publikovaný v časopise Genes popisuje tento jev jako barevnou polymorfii, při níž melanin přehluší veškerou původní kresbu. U zmije obecné výsledek vypadá jednoznačně: celé tělo včetně hlavy získá uniformní černý nebo tmavě grafitový odstín a charakteristický cikcak na hřbetě opticky splyne s podkladem.
Proč si příroda takovou variantu udržuje? Nejrozšířenější vysvětlení nabízí takzvaná termoregulační hypotéza. Tmavší plaz pohlcuje sluneční záření účinněji, a v chladnějším prostředí se proto zahřeje rychleji než jeho světleji zbarvení příbuzní. Studie z roku 2014 potvrdila vazbu mezi výskytem melanistických zmijí a klimatem horských oblastí, čím drsnější podmínky, tím vyšší pravděpodobnost, že v populaci černé jedince potkáte. Daní za tuto výhodu bývá vyšší nápadnost pro dravce, takže melanismus zůstává kompromisem mezi ziskem tepla a rizikem predace.
Tři terénní znaky, které fungují i bez klikaté kresby
Když hřbetní vzor odpadne, musí laik sáhnout po jiných vodítkách. Publikace Ministerstva životního prostředí i karty zoologických zahrad shodně vyzdvihují trojici znaků:
- Zavalité, krátké tělo. Zmije obecná měří obvykle 50–70 cm a působí robustně. Užovka obojková bývá štíhlejší a běžně přesahuje metr.
- Široká trojúhelníkovitá hlava zřetelně oddělená od krku. U užovek hlava plynule přechází v tělo, u zmije vypadá jako nasazená zvlášť.
- Svislá štěrbinovitá zornička. Užovky mají kulatou panenku. Ovšem pozor, ověřování tvaru zorničky vyžaduje nebezpečně malý odstup.
Právě poslední bod je klíčový. Kontrola oka zblízka znamená přiblížit ruku či obličej k potenciálně jedovatému zvířeti. Podle nás platí jednoduchá zásada: pokud si druh nedokážete potvrdit z bezpečné vzdálenosti, zacházejte s hadem jako se zmijí. Žádné „jen si ho prohlédnu“ za to nestojí.
Kde v Česku černou zmiji čekat, a kdy je sezóna nejživější
Agentura ochrany přírody a krajiny mapuje zmiji obecnou převážně ve středních a vyšších polohách, zhruba od 600 do 1 200 metrů nad mořem. Typická stanoviště zahrnují rašeliniště, vlhké louky, lesní lemy, vřesoviště a kamenité svahy. Černá morfa, označovaná odborně jako prester, je výslovně doložená například v CHKO Žďárské vrchy.
Aktivní období trvá od poloviny března či dubna do konce září, podle nadmořské výšky a průběhu počasí. Jaro a časné léto přináší nejvyšší šanci na setkání, zmije se po zimním spánku vyhřívají na exponovaných místech, často i v blízkosti lidských obydlí. Hromady kamení, komposty, staré dřevníky a rozvaliny fungují jako oblíbené úkryty i zimoviště. Do takových skrýší proto zásadně nesahejte naslepo.
Důležitý kontext k ochraně druhu: AOPK odhaduje, že třeba v centrální části Národního parku Šumava poklesla populace zmijí od devadesátých let až o polovinu. Zmije obecná figuruje ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. jako kriticky ohrožený druh. Její úmyslné usmrcení může znamenat pokutu až 100 000 Kč pro fyzickou osobu, ve zvláště chráněném území i dvojnásobek. I neúmyslné zabití posuzuje orgán ochrany přírody individuálně.
Co dělat při setkání a jak vypadá správná první pomoc po uštknutí
Zmije obecná je plachý tvor. Zoo Praha opakovaně zdůrazňuje, že kouše výhradně v sebeobraně, typicky po šlápnutí nebo pokusu o uchopení. Při spatření tmavého hada proto:
- Ustupte klidným krokem.
- Odkliďte děti a psy z dosahu.
- Nepokoušejte se o odchyt ani o zabití.
- Pokud to situace dovolí, vyfoťte hada z odstupu; Zoo Praha nabízí určení druhu z fotografie.
Pokud přesto dojde k uštknutí, Národní zdravotnický informační portál doporučuje následující postup: postiženého psychicky i fyzicky zklidnit, omezit jeho pohyb, zasaženou končetinu znehybnit a šetrně chladit. Ránu dezinfikujte, ale v žádném případě ji nerozřezávejte, nevysávejte a nezaškrcujte. Nepodávejte alkohol ani kofein. U dětí volejte rovnou záchrannou službu na čísle 155. Toxikologické informační středisko VFN v Praze poskytuje konzultace nepřetržitě.
Jedovatější, nebo stejně nebezpečná? Co říká věda o jedu černé zmije
Mezi lidmi koluje domněnka, že melanistická zmije disponuje silnějším jedem. Srovnávací studie publikovaná v roce 2024 analyzovala složení jedu obou barevných forem a zjistila, že aktivita klíčového enzymu fosfolipázy A2 se mezi fenotypy výrazně neliší. Některé laboratorní parametry u černých jedinců vyšly nepatrně výš, autoři je ovšem vyhodnotili jako klinicky nevýznamné pro lidské uštknutí. Černá zmije tedy podle dostupných dat nepředstavuje „horší“ variantu; stále jde o tutéž Vipera berus se stejným spektrem příznaků po kousnutí.
Zajímavé je, že melanismus se vyskytuje i u dalších českých hadů. Užovka obojková (Natrix natrix) patří mezi druhy, u nichž tmavé zbarvení představuje nejméně vzácnou barevnou odchylku. Tmavá užovka tak může svým vzezřením připomínat zmiji, a záměna funguje oběma směry. Další důvod, proč k neidentifikovanému hadovi nepřistupovat.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková