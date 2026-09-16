Reklama
4 min
Pozor na tankování do zásoby: Češi věří pravidlu 30 dní, nakonec nechají v servisu přes 100 tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když ceny na pumpách vyskočí, napadne spoustu řidičů jednoduchá úspora. Natankovat do […]
Pozor na tankování do zásoby: Češi věří pravidlu 30 dní, nakonec nechají v servisu přes 100 tisíc korun
Zdroj:
Reklama
Trik obchodníků při platbě kartou. Můžou vás připravit klidně i o 20 Kč, aniž byste o tom měli tušení
Stojíte u pokladny, přiložíte kartu a z účtu vám odejde o něco […]
EU se zase předvedla (2026): Po neoddělitelných víčkách na lahvích přichází s další jobovkou
Sáhnete v obchodě po oblíbené limonádě a láhev vám přijde nějaká divná. […]
První 3 dny nemoci bez jediné koruny? Juchelka couvá od slibu, zaměstnanci přijdou o tisíce
Představte si, že vás skolí chřipka a lékař vás pošle na pár […]
Babiš navrhuje odměnu až 1 milion korun (2026): Stačí, abyste měli děti
Nabídka zní jako splněný sen každé rodiny. Dostat od státu milion korun […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Štěně někdo přivázal tkaničkami od bot u nádraží. Proč, zůstává záhadou
Plzeňská Drbna
dnes, 04:35
1 min
Stylistka varuje české seniorky: tenhle zvyk z mládí opakujete už od 90. let a nevědomě si tím vizuálně přidáte 10 let
Relaxeo.cz
dnes, 04:34
2 min
Kolik si vydělá kuchař v závodní jídelně za celý měsíc i s obědy zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:32
3 min
Krutá smrt kozla v pražském ekocentru. Zabil ho sáček a provázek v krmení
Pražská Drbna
dnes, 04:31
1 min
Bezpečnější ulice a úspora pro Liberec: Asistenti prevence kriminality zůstávají
Liberecká Drbna
dnes, 04:31
1 min
Reklama
Magická hranice padla. Výprodej dluhopisů nebere konce a dopady mohou pocítit všichni
HN.cz
dnes, 04:31
Moderní lichva v praxi. Česko neřeší firmy, které lidi cíleně připravují o bydlení
HlídacíPes.org
dnes, 04:30
5 min
Toto jsou nejkrásnější termální prameny dostupné pro Čechy. Mají 40 °C a luxus zde najdete za hubičku
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
5 min
Češi našli město, kde se dá v listopadu chodit v tričku a oběd stojí jako u nás před 10 lety
PrimaProstor.cz
dnes, 04:30
3 min
Češky přestávají kupovat leštidlo do myčky. Nahrazují ho 1 věcí z kuchyně, která stojí pár korun
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:29
4 min
Reklama
Zapomeňte na 200 °C v troubě. Kuchaři pečou maso při jiné teplotě
PrimaProstor.cz
dnes, 04:28
4 min
Nevyhazujte staré porcelánové polévkové mísy s víkem. Za tenhle 1 dekor dají sběratelé i 5 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:27
3 min
Horníčka potopili, slavný Shearer musel být vulgární. V Anglii jsou z Čecha paf
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:26
Zmrtvýchvstání fyzických médií? Mladí proti systému bojují vinylem a osobitostí
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:20
Trik obchodníků při platbě kartou. Můžou vás připravit klidně i o 20 Kč, aniž byste o tom měli tušení
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:20
4 min
Reklama
Tahle část důchodu se od roku 2027 zase změní. 500 Kč už zůstane jen některým seniorkám
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:20
4 min
Generál, který velel na Donbase, zřejmě padl. Mluví se o zradě ve vlastních řadách
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 04:18
V Přerově bude celý týden MHD zdarma. Vyzkoušejte si to, vyzývá obyvatele radnice
Hanácká Drbna
dnes, 04:10
1 min
Medvěd
i60.cz
dnes, 04:10
5 min
Anglické řezy s jemným krémem a čokoládovou polevou: Česká klasika ke kávě
Cooky.cz
dnes, 04:08
4 min
Reklama
O Senát bojuje sedm kandidátů. Kdo jsou a co mají za sebou?
Hradecká Drbna
dnes, 04:05
2 min
Samsung potichu odhalil Galaxy A08 s 6000mAh baterií a slíbil 6 let aktualizací. Jedna věc ale chybí a hodně to vadí
Mobify.cz
dnes, 04:02
4 min
Mrazuvzdorný kaktus kolonizuje Pálavu. Zakoření i z úlomku a ptáci šíří semena na kopce, kde pak vytlačuje vzácné stepi
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Ani kolo, ani chůze: nejlepší cvičení pro vaše zdraví cév a srdce je mnohem méně náročné
NESPECHEJ.cz
dnes, 04:00
2 min
Většina Čechů sbírá v lese houby bez obav. Jenže za některé hrozí letos v září pokuta až 50 000 Kč a málokdo je pozná
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Většina zahrádkářů nezná ani polovinu plevelů, které jim ničí záhon. Stačí jeden nepoznaný druh a úroda je pryč
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
3 min
Na hradě Kreuzenstein u Vídně nesmíte fotit, nemají záchody a pustí vás jen do pěti místností. Zbytek je soukromý
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Zahradníci v září schválně stříhají trvalky křivě. Záhon pak vypadá přirozeně až do zimy, zatímco rovný řez ho úplně zabije
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
EU se zase předvedla (2026): Po neoddělitelných víčkách na lahvích přichází s další jobovkou
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:00
4 min
Ester Ládová Novu stála majlant. Dnes má bodyguarda Babišové, zhubla 20 kg a úspěšně podniká
Žena.cz
dnes, 03:59
Reklama
První 3 dny nemoci bez jediné koruny? Juchelka couvá od slibu, zaměstnanci přijdou o tisíce
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:59
3 min
Babiš navrhuje odměnu až 1 milion korun (2026): Stačí, abyste měli děti
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:58
3 min
Kontroly zahrad už běží po celém Česku: Za pár ztracených účtenek zaplatíte až 20 000 korun
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:57
4 min
Ani mouka, ani vejce. Bramborové šišky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou má doma každý
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:57
4 min
Kolik si vydělá cukrář v hotelové kuchyni za celý měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:56
4 min
Reklama
Pozor na tankování do zásoby: Češi věří pravidlu 30 dní, nakonec nechají v servisu přes 100 tisíc korun
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:56
4 min
Přírodní prostředky, které si hravě poradí s ucpaným nosem a rýmou přijdou v tomto období vhod
Krasnezeny.eu
dnes, 03:55
3 min
Za socialismu stál 12 Kčs a měl ho v koupelně každý byt. Dnes je z tohohle stojánku sběratelská rarita
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:53
3 min
Turisté našli v ledu mrtvého muže. Mysleli, že jde o horolezce, pravdu odhalili až později
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 03:45
Čínská auta na hranici sil. Ruští taxikáři raději hýčkají staré hyundaie a škodovky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:43
Reklama
Reklama
„Těším se na akci ministra Zůny.“ Babiš poslal vojáky na Šumavu, experti nechápou
Meteorologové sledují něco mimořádného. Vývoj v Pacifiku překročil hranici, která tu ještě nebyla
Nahá Sydney čelí vlně odporu. Do americké hvězdy už se pustily i české sportovkyně
Něrgešová znovu bojovala se zhoršením stavu. Po měsíční pauze se vrací k životu
V thajském lese našli „ďábelskou květinu“. Není zelená a energii ze Slunce nepotřebuje
Reklama
Reklama