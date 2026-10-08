Pozor na procesory z bazaru, i když fungují bezchybně. Anticheat vás zablokuje za podvádění předchozího majitele

Případ, který se na konci září 2026 objevil na německém subredditu r/PCBaumeister, ukazuje riziko, o kterém většina kupujících bazarového hardwaru netuší. Autor příspěvku popisuje, že si 21. září pořídil z druhé ruky procesor, zapojil ho do sestavy a všechno fungovalo: Windows, aplikace i benchmarky. Jakmile ale spustil VALORANT, vyskočila chyba VAN 152. Anticheatový systém Riot Vanguard rozpoznal, že použitý hardware je spojený s identifikátorem, který byl už 12. srpna zablokován kvůli podvádění předchozího majitele. Nový vlastník, který sám nikdy necheatoval, se tak ocitl v pozici zablokovaného hráče. Reinstalace hry ani samotného Vanguardu nepomohla. Riot chybu VAN 152 výslovně uvádí jako možný důsledek hardwarového banu.
Jak funguje hardwarový ban a proč se může přenést na nového majitele
Vanguard není obyčejná aplikace. Jde o bezpečnostní software s ovladačem na úrovni jádra operačního systému, který u podporovaných konfigurací využívá TPM 2.0, Secure Boot a další bezpečnostní funkce. Riot sám na oficiálním blogu přiznal, že vynucování TPM a Secure Bootu mu poskytuje „lepší formu hardwarového ID“. Jinými slovy, identifikace konkrétního zařízení je záměrnou součástí systému, nikoli vedlejším efektem.
Když Riot udělí HWID ban, neváže ho pouze na účet podvodníka, ale také na identifikátory hardwaru daného počítače. Podle oficiální dokumentace může přihlášení jiného účtu na takto označeném zařízení systém vyhodnotit jako pokus o obcházení trestu. Nový účet pak může na daném zařízení dostat omezení a časově omezený ban. Riot přitom přesný seznam sledovaných identifikátorů veřejně nepublikuje a mluví obecně o „fyzických komponentách daného počítače“. Autor příspěvku na Redditu tvrdí, že mu podpora sdělila, že problém souvisí s ID či sériovým číslem procesoru.
Riot příběh částečně zpochybnil
Případ začala začátkem října přebírat technologická média. A právě tehdy se ozval Phillip Koskinas, šéf anticheatového týmu Riot Games. Ve veřejném vyjádření na platformě X z 2. října 2026 uvedl několik důležitých korekcí: HWID bany u Riotu podle něj trvají maximálně čtyři měsíce, jsou vázané na konkrétní hru a systém automaticky nepřidává na černou listinu všechny ostatní komponenty v sestavě. Koskinas navíc podle Tom’s Hardware uvedl, že odpovídající tiket podpory k danému případu nedohledal.
To mění obraz celé situace. Nejdramatičtější část původního líčení, podle které se černá listina „rozšířila“ z procesoru na zbytek sestavy, Riot veřejně popřel. Samotný princip, že bazarový hardware může být stále spojený s aktivním HWID banem a způsobit novému majiteli problém s přístupem do hry, ale nikdo nezpochybnil. Riziko existuje. Je jen užší a časově omezenější, než jak ho vylíčil původní příspěvek.
Před koupí to nezjistíte, po koupi může být pozdě
Nejnepříjemnější na celé věci je praktická bezmoc kupujícího. Žádný veřejný nástroj, kterým byste si před koupí ověřili, jestli procesor, základní deska nebo jiná komponenta není spojena s aktivním HWID banem ve Vanguardu, neexistuje. Logický test – zkusit spustit VALORANT – je navíc problematický, protože Riot sám varuje, že na podezřelém hardwaru se nemáte přihlašovat jiným účtem.
Co tedy dělat:
- Kupujte s možností vrácení. Při nákupu od podnikatele máte u použitého zboží zákonná práva z vadného plnění; u použité věci lze dobu pro uplatnění práv z vad smluvně zkrátit na jeden rok.
- U soukromého prodejce přes Bazoš nebo Facebook Marketplace si uchovejte inzerát, komunikaci a doklad o koupi. Pokud se objeví vada, kterou věc měla už při převzetí, je důležité ji prodejci oznámit bez zbytečného odkladu. U spotřebitelského nákupu platí jiná pravidla než mezi dvěma soukromými osobami.
- Chtějte písemné ujištění, že s hardwarem není prodávajícímu známý problém s HWID banem nebo chybou VAN 152.
- Nikdy netestujte na vlastním Riot účtu. Pokud prodejce hraje Riot hry, požádejte ho o předvedení funkčnosti na jeho účtu a jeho sestavě.
Co dělat, když už jste v tom
Pokud vám po osazení bazarového procesoru VALORANT vyhodí VAN 152, nepřihlašujte na stejném hardwaru žádný další Riot účet. Udělejte snímek obrazovky s chybovou hláškou, uložte doklad o koupi a celou komunikaci s prodejcem. Pak založte tiket u podpory Riotu, požádejte o přezkum HWID banu a o sdělení jeho zbývající délky. Podle Koskinasova vyjádření by ban neměl přesáhnout čtyři měsíce a podpora by měla být schopna sdělit, jak dlouho ještě potrvá. Paralelně řešte situaci s prodávajícím.
Pro srovnání: situace u konkurenčních anticheatů se liší. BattlEye uvádí permanentní globální bany bez možnosti jejich zrušení prostřednictvím běžného odvolání. Easy Anti-Cheat nabízí formální odvolací proces a ve Fortnite pracuje s pojmem „omezený hardware“. Vanguard patří z hlediska systémových požadavků k přísnějším anticheatovým systémům, v délce sankce ale podle dostupných informací není nejtvrdší.
Digitální problém hardwaru je dnes reálnější než ohnuté piny. Procesor může projít každým benchmarkem, a přesto vám může způsobit problém s přístupem ke hře, kterou hrajete každý den.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda