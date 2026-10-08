Pozor na kuřecí maso z Lidlu. Ve dvou šaržích našli salmonelu, lidé je mohou mít v mrazáku

Prvním závadným výrobkem jsou kuřecí zadní čtvrtky pocházející z Rumunska. Jde o šarži 0092110015 s datem použitelnosti do 8. srpna 2026 a veterinárním označením RO 100 EC. Druhým výrobkem je chlazený kuřecí stehenní plátek z Maďarska, označený číslem šarže L226212680. U něj bylo datum použitelnosti stanoveno na 9. srpna 2026 a výrobek nese veterinární označení HU 112 EC. Laboratorní analýza v obou případech prokázala bakterii Salmonella Infantis. Vzorky pocházely z prodejny společnosti Lidl v ulici Výstupní v Ústí nad Labem na Severní Terase.
Zákazníci už uvedené maso v běžné obchodní síti nenajdou, protože oběma výrobkům uplynula doba použitelnosti před několika týdny. Varování je přesto důležité zejména pro lidi, kteří si čerstvé maso po nákupu zamrazili a dosud je mají doma. Právě v takovém případě je nutné zkontrolovat údaje na původním obalu a porovnat číslo šarže i datum použitelnosti. Pokud se údaje shodují s některým z dvojice závadných výrobků, maso by se nemělo konzumovat. Zmrazení totiž není způsob, který by salmonely spolehlivě odstranil. Nízká teplota může množení bakterií zastavit nebo výrazně zpomalit, samotnou kontaminaci však neřeší.
Zmrazení salmonelu z masa neodstraní
Salmonely patří mezi bakterie spojované především se syrovými vejci, masem a zvláště drůbeží. Problém nemusí vzniknout pouze snědením nedostatečně tepelně upraveného masa, ale také jeho nesprávným zpracováním v kuchyni. Šťáva ze syrové drůbeže se například může dostat na prkénko, nůž, pracovní plochu nebo potraviny, které už následně tepelnou úpravou neprojdou. Při běžné přípravě drůbeže je proto důležité důkladné mytí rukou, oddělení syrového masa od ostatních surovin a vyčištění všech použitých pomůcek. Drůbeží maso má být rovněž důkladně propečené a uvnitř nesmí zůstávat syrové. V případě nyní označených šarží však platí jednoznačné doporučení závadné maso vůbec nekonzumovat, nikoliv se jej pokoušet zachránit tepelnou úpravou.
Salmonelóza je střevní infekční onemocnění, které se obvykle projevuje průjmem, bolestmi břicha, nevolností, zvracením nebo zvýšenou teplotou. Rizikovější průběh může nastat zejména u malých dětí, seniorů a lidí s oslabenou imunitou, u nichž může být významným problémem například rychlá ztráta tekutin. Samotná skutečnost, že člověk měl závadný výrobek doma, samozřejmě neznamená, že onemocní. Rozhodující je zejména to, zda kontaminovanou potravinu konzumoval nebo zda při její přípravě došlo k přenosu bakterií na jiné potraviny. Při výrazných nebo déle trvajících zdravotních potížích je vhodné kontaktovat lékaře. Zvláštní pozornost je na místě právě u rizikových skupin.
Případ se bude řešit i v zahraničí
Zjištění se netýká pouze českého trhu, protože jedna z problematických šarží pocházela z Rumunska a druhá z Maďarska. Informace o závadných potravinách proto zamířily také do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF. Ten umožňuje členským zemím Evropské unie předávat si informace o potravinách, které mohou představovat zdravotní riziko, a dohledávat jejich původ či další distribuci. Příslušné úřady tak mohou prověřit, kde ke kontaminaci došlo a zda se stejné výrobky nebo související partie nedostaly i na jiné trhy. V Česku bude případ pokračovat také správním řízením s kontrolovanou společností, v němž může být rozhodnuto o uložení pokuty. Pro spotřebitele nyní zůstává nejdůležitější kontrola případných zásob kuřecího masa uložených v domácích mrazácích.
zdroje: SZPI.cz