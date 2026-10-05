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Pozor na klíšťata. 800 lidí na Vysočině onemocnělo boreliózou, více než 40 encefalitidou

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Ani na podzim by lidé na Vysočině neměli podceňovat prevenci související s výskytem klíšťat. Ta jsou aktivní také v těchto teplých podzimních dnech. Jak zmínila mluvčí hygieniků na Vysočině Jana Böhmová, klíšťata se nevyskytují pouze v lesích a na loukách.
Pozor na klíšťata. 800 lidí na Vysočině onemocnělo boreliózou, více než 40 encefalitidou

Pozor na klíšťata. 800 lidí na Vysočině onemocnělo boreliózou, více než 40 encefalitidou

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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