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Poznáte, kdy je čas sklidit dýni? Napoví její slupka

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Dýně patří mezi oblíbené plodiny pěstované na našich zahrádkách, jejichž pěstování nemusí být vždy jednoduché. Důležité je uhlídat pravidelnou zálivku a také půdu bohatou na živiny. I z tohoto důvodu je lze pěstovat klidně přímo na kompostu. Důležité je uhlídat i vhodné období pro sklizeň. Pokud dýně sklidíte příliš brzy nebo pozdě, moc si na nepochutnáte.  Jak tedy poznat, že nadešel ten správný čas sklizně?
Dýně

Dýně

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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