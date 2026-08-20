Poznali byste dnes Danu z Kroku za krokem? Herečce Staci Keanan už je přes 50 a herectví už dávno pověsila na hřebíkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poznali byste dnes Danu z Kroku za krokem? Herečce Staci Keanan už je přes 50 a herectví už dávno pověsila na hřebík
Speciální jednotka české civilní rozvědky je zpět v plné síle. Druhá řada akčního seriálu Extraktoři...
True crime dokument Smrt pastorovy ženy (Death of the Pastor’s Wife) představí případ, ze kterého mrazí....
Když Netflix přišel se seriálovou adaptací bestselleru polského spisovatele Andrzeje Sapkowského, byla to...
Po několika letech, kdy Marvel čelil kritice za nepřehledný multivesmír i příliš velké množství filmů a...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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