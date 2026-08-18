Pozemek v Chorvatsku za 1,33 milionu korun: Našli jsme místa, kde lze stavět dům s výhledem na moře

Jedna z cenově nejdostupnějších aktuálních nabídek se nachází na ostrově Vis. Stavební pozemek o rozloze 400 metrů čtverečních vychází při přepočtu na přibližně 1 331 000 korun. Leží v menší obci mezi rodinnými domy a od moře ho dělí zhruba 800 až 850 metrů. Parcela je orientovaná na jih a výhodou jsou dvě přístupové cesty. Elektřina a voda zatím nejsou zavedeny přímo na pozemek, potřebná infrastruktura ale vede v jeho bezprostřední blízkosti. V obci zároveň není kanalizace, takže budoucí stavba by potřebovala septik.
Právě podobné detaily mohou z levně vypadající nabídky udělat ve výsledku výrazně dražší projekt. Samotná cena pozemku proto není jediným údajem, podle kterého se vyplatí rozhodovat. Před koupí je potřeba zjistit možnosti napojení na sítě, přístup autem, podmínky územního plánu i to, co lze na parcele skutečně postavit.
Hvar nabízí výhled na moře za 1,4 milionu korun
Jen o něco výše začíná nabídka na známějším ostrově Hvar. Stavební parcela o velikosti 500 metrů čtverečních stojí po přepočtu přibližně 1 403 600 korun. Nachází se v klidné lokalitě, autem se lze dostat až k pozemku a infrastruktura je dostupná v okolí. Nejbližší pláže jsou vzdálené zhruba dva kilometry. Hlavním lákadlem je výhled na moře, ostrov Brač a pohoří Biokovo.
Ještě blíže k vodě lze aktuálně narazit na nabídku na ostrově Šolta. Za pozemek o rozloze 331 metrů čtverečních chce prodávající přibližně 1 452 000 korun. Parcela je stavební, má výhled na moře a od pobřeží ji dělí pouze asi 200 metrů. V rámci levnějších stavebních parcel jde o zajímavou kombinaci ceny a polohy, protože podobná vzdálenost od moře už bývá u chorvatských nemovitostí výrazně dražší.
Chorvatské reality nezlevňují tak rychle, jak kupující čekali
Nižší ceny jednotlivých pozemků ale neznamenají, že by chorvatský realitní trh obecně výrazně zlevňoval. Počet obchodů se sice snížil a podle dostupných údajů se v některých obdobích propadl až o pětinu, ceny však pokračovaly v růstu. Jedním z důvodů je omezená nabídka nových nemovitostí a pozemků, především v atraktivních pobřežních oblastech. Celkově bylo zaznamenáno přibližně 117 tisíc realitních transakcí, což představovalo meziroční pokles kolem 13 procent.
Významnou roli u Jadranu stále hrají také zahraniční zájemci. Ti v předchozím roce tvořili přibližně 30 procent nákupů rezidenčních nemovitostí, nejčastěji šlo o kupující ze Slovinska, Německa a Rakouska. Jejich aktivita sice oslabila, omezená nabídka zatím nedovolila cenám výrazněji klesnout.
Češi mohou nemovitost koupit za stejných podmínek jako Chorvati
Pro české zájemce je podstatné, že jako občané Evropské unie mohou v Chorvatsku nabývat vlastnictví nemovitostí za stejných podmínek jako chorvatští občané. Zvláštní režim se týká zejména některých vyňatých kategorií a zemědělské půdy. U stavebního pozemku se proto před podpisem smlouvy vyplatí důkladně ověřit zápis v katastru, vlastnické vztahy, stavební využití parcely a dostupnost infrastruktury.
Pozemek poblíž chorvatského moře se tak stále dá pořídit přibližně od 1,3 až 1,5 milionu korun. U nejlevnějších nabídek je však nutné počítat s tím, že konečnou cenu domu výrazně zvýší samotná stavba, příprava pozemku a případné připojení sítí. Cena parcely je proto spíše začátkem rozpočtu než cenou celého bydlení u Jadranu.
Zdroje: croatiapropertysales.com, croatiaweek.com, gov.hr, mvep.gov.hr, cnb.cz