Požár ve Velké Bukovině napáchal škody za čtyři miliony, jeden hasič se zranil

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Požár ve Velké Bukovině napáchal škody za čtyři miliony, jeden hasič se zranilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Krátce po půlnoci v neděli přijalo operační středisko hasičů hlášení o požáru stodoly ve Velké Bukovině na Děčínsku. Když tam dorazily první jednotky, stodola…
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