Požár seníku na Bruntálsku způsobil škodu 30 milionů korun

Požár seníku na Bruntálsku způsobil škodu 30 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jízda na kole pod vlivem alkoholu skončila pro potlučenou ženu zásahem záchranářů i policií. Na Palackého...
Ředitelství silnic a dálnic muselo přehodnotit harmonogram jedné z očekávaných brněnských dopravních...
Procházky, exkurze do běžně nepřístupných budov, výstavy i filmové projekce, to vše čeká návštěvníky...
V noci na pondělí zemřel řidič osobního automobilu na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. K nehodě...
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