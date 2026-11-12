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Požár průmyslového objektu v Jaroměři způsobil škodu za milion korun, evakuováno bylo 130 lidí

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Požár technologie v průmyslovém objektu v Jaroměři na Náchodsku způsobil ve středu škodu předběžně odhadovanou na milion korun. Z objektu muselo být evakuováno 130…
fire ohen pozar

fire ohen pozar

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 11:30

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