Požár Lidlu v Kladně způsobil škodu 170 milionů

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Požár Lidlu v Kladně způsobil škodu 170 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zásah u shořelého supermarketu Lidl v Kladně je u konce. Středočeští hasiči ve středu předali místo majiteli objektu a nařídili 48hodinovou dohlídku, kterou zajistí…
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Za Plzní se začne opravovat dálnice D5, řidiče čekají omezení
Dálnice D5 za Plzní se od pátku 13. září proměnění ve velké staveniště. Ředitelství silnic a dálnic zahájí...
Koleje zlínské univerzity nestačí pokrýt zájem studentů, v pořadníku čeká přes 350 zájemců
Vysokoškolské koleje zlínské Univerzity Tomáše Bati jsou od konce července plně obsazené a zhruba 350...
Lesy České republiky zvou veřejnost na Den lesů nové generace
Před lety se zdálo, že české lesy zasažené největší kůrovcovou kalamitou moderní historie jen tak...
Počet Čechů léčených s demencí překročil 82 tisíc
Poruchy orientace, ztráta pojmu o čase nebo náhlé změny nálad mohou být prvními varovnými signály...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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dnes, 14:08
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Kinobox.cz
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SportyŽivě
dnes, 14:04
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Opozice kritizuje Senátem zamítnutou stavební novelu, ministryně se jí zastává
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dnes, 14:04
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Šampion Aspinall stále není připravený k návratu. UFC na něj čekat nebude
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O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu
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Dvě divoké mývalí sestry si začaly vyrábět vlastní hračky. Jedna postup odkoukala od druhé
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