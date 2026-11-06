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Požár kůlny v Mariánských Lázních zaměstnal šest jednotek hasičů

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Dennívýzva
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Šest jednotek hasičů vyjelo ve středu 4. listopadu krátce po šesté hodině večer k požáru dřevěné kůlny v prostoru Nádražního náměstí v Mariánských Lázních.…
02-pozarmrl

02-pozarmrl

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:41

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