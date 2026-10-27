Požár elektrokoloběžky na Královéhradecku: Stála v garáži a nenabíjela se. Přesto začala hořet. Jak je to vůbec možné?

Elektrokoloběžka stála v garáži a nenabíjela se. Přesto začala hořet. Jak je to možné?
V garáži rodinného domu v Nechanicích na Královéhradecku se v pondělí 26. října 2026 rozhořel požár. Podle hasičů začal na elektrokoloběžce a rozšířil se na další uložené věci i zaparkované auto. Dva lidé se nadýchali kouře a skončili v péči zdravotníků. Předběžná škoda dosáhla 600 tisíc korun, hasiči přitom uchránili další majetek za zhruba 2,5 milionu.
Na události je zvlášť pozoruhodný jeden detail: koloběžka v okamžiku vzniku požáru nebyla připojená k nabíječce. Královéhradečtí hasiči označili za příčinu technickou závadu akumulátoru. Podle jejich vyjádření pro ČTK však zůstalo nejasné, co přesně se uvnitř baterie pokazilo. V úvahu připadala například výrobní vada nebo mechanické poškození. Zpráva tedy nedokazuje, že baterii někdo špatně nabíjel, nevhodně skladoval nebo ji předtím úmyslně upravoval.
Baterie není vypnutá nádrž na elektřinu
Lithium-iontová baterie ukládá energii pomocí chemických procesů. I když koloběžka stojí a nabíječka leží ve skříni, uvnitř článků stále existují materiály schopné při závadě uvolnit velké množství energie. Proto nelze bezpečnost akumulátoru posuzovat jen podle toho, zda právě svítí kontrolka nabíjení.
Každý článek obsahuje dvě elektrody, mezi nimi elektrolyt a tenkou separační vrstvu, která brání nežádoucímu přímému kontaktu elektrod. Pokud se separátor poškodí nebo uvnitř vznikne jiná závažná porucha, může dojít k vnitřnímu zkratu. Elektřina pak protéká cestou, pro kterou článek nebyl navržen, a část uložené energie se rychle mění v teplo. Příčinou takového stavu mohou být například výrobní defekty, nečistoty uvnitř článku nebo dřívější mechanické namáhání. Zvenčí přitom nemusí být závada na první pohled viditelná.
Když baterie začne vyrábět více tepla, než dokáže odvést
Nejnebezpečnějším vývojem je takzvaný tepelný únik, anglicky thermal runaway. Zpočátku může jít o lokální přehřátí článku. Vyšší teplota však spustí nebo urychlí další chemické reakce, které samy vytvářejí nové teplo. Článek se tak dostane do stavu, kdy se proces dál zesiluje, přestože do něj zvenčí nikdo nedodává elektřinu.
Během tepelného úniku se mohou uvolňovat hořlavé plyny, kouř a žhavý materiál. V bateriovém bloku složeném z mnoha článků navíc hrozí, že jeden přehřátý článek zahřeje sousední a porucha se rozšíří. Právě to vysvětluje, proč může být požár lithium-iontového akumulátoru tak rychlý a proč se po prvním uhašení může objevit další nebezpečné zahřívání.
Neznamená to, že každá baterie samovolně vzplane. Kvalitní články mají ochranné konstrukční prvky a celý akumulátor zpravidla hlídá elektronika, která omezuje nebezpečné provozní stavy. Vnitřní porucha samotného článku ale může nastat i mimo běžné nabíjení a některé její příčiny nedokáže externí ochranná elektronika včas zastavit.
Varovné signály, které není dobré přehlížet
Poškozený akumulátor se někdy ozve ještě před vážnou havárií. Mezi varovné příznaky patří nezvyklé zahřívání, nafouknutý nebo deformovaný obal, syčení či praskání, neobvyklý chemický zápach, únik kapaliny a kouř. Varováním může být také výrazně změněné chování při nabíjení. Naopak nepřítomnost těchto příznaků není zárukou, že uvnitř neexistuje skrytá závada.
Pokud baterie vykazuje podezřelé příznaky, přestaňte zařízení používat a nenabíjejte je. Nesnažte se akumulátor rozebírat, propichovat nebo doma opravovat. Kontaktujte výrobce či odborný servis a domluvte bezpečný další postup. Jestliže už z baterie vychází kouř nebo plameny, nesnažte se ji přenášet přes obytné prostory ani požár sami zvládnout. Odejděte do bezpečí, upozorněte ostatní a volejte 150 nebo 112.
Jak elektrokoloběžku nebo elektrokolo připravit na zimu
Podzim a zima jsou obdobím, kdy řada lidí přestane jezdit a dopravní prostředek na několik měsíců odstaví. Správné skladování pomáhá chránit životnost baterie a omezuje některá provozní rizika. Není ale doloženo, že by právě způsob zazimování měl jakoukoli souvislost s požárem v Nechanicích. Následující doporučení jsou samostatným preventivním návodem, nikoli vysvětlením tamní nehody.
Nenechávejte baterii celé měsíce úplně vybitou ani trvale nabitou na maximum. Například Bosch pro dlouhodobé uložení svých elektrokol doporučuje stav nabití mezi 30 a 60 procenty. Není to však univerzální předpis pro každý model elektrokoloběžky: konkrétní hodnotu je třeba ověřit v manuálu výrobce. Dlouhodobé skladování v extrémním stavu nabití může zkracovat životnost článků.
Vyberte suché místo bez výrazných teplotních extrémů. Bosch pro své baterie uvádí ideální rozmezí přibližně 0 až 20 °C v suchém prostředí. Nevystavujte zařízení přímému slunci, blízkosti topidel ani vlhkosti a kondenzaci. Studená garáž tedy nemusí být automaticky špatná, problémem může být zejména mráz mimo výrobcem povolený rozsah nebo opakované změny teploty spojené s vlhkostí. Některé typy baterií mají odlišné požadavky, proto vždy rozhoduje návod konkrétního modelu.
Skladujte dál od snadno hořlavých věcí a od únikových cest. Dobrou volbou je větraný prostor s funkčním detektorem kouře. Baterie by neměla ležet u paliva, papíru, textilií nebo jiného snadno hořlavého materiálu. Pokud je vyjímatelná, řiďte se pokyny výrobce, zda je vhodné ji při delším odstavení z vozidla vyjmout. Baterii, u které máte podezření na poškození, nedávejte běžně nabíjet ani ji neschovávejte „na příští sezonu“.
Před uložením zkontrolujte stav zařízení a během zimy se vraťte k manuálu. Někteří výrobci doporučují pravidelně kontrolovat úroveň nabití a případně ji doplnit. Například část návodů Segway-Ninebot doporučuje při dlouhodobém skladování dobití zhruba jednou za 60 dní; u jiného modelu může být interval jiný. Univerzální pravidlo „každý měsíc nabít na sto procent“ proto nedává smysl. Používejte výhradně kompatibilní nabíječku schválenou výrobcem a nikdy nenabíjejte akumulátor, který je deformovaný či jinak poškozený.
Před první jarní jízdou nechte baterii znovu prohlédnout
Po několika měsících odstavení je rozumné zkontrolovat, zda se neobjevilo mechanické poškození, deformace nebo stopy vlhkosti. Pokud baterie byla v chladu, nepřipojujte ji automaticky ihned po přenesení do tepla: nechte ji vyrovnat teplotu podle návodu výrobce a teprve poté nabíjejte. U staršího nebo podezřelého akumulátoru je na místě odborná kontrola.
Případ z Nechanic připomíná méně intuitivní vlastnost moderních baterií: vypnutý dopravní prostředek není totéž co zařízení bez uložené energie. Bezpečné používání a skladování riziko snižuje, ale zcela ho nevylučuje. A právě proto má smysl kontrolovat nejen nabíječku, ale také samotný stav akumulátoru.
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Zdroje: Kód Enigma [1], ČTK / Metro.cz – Elektrokoloběžka způsobila požár garáže v Nechanicích, dva zranění [2], POŽÁRY.cz / HZS Královéhradeckého kraje – V Nechanicích hořela elektrokoloběžka [3], UL Research Institutes – What Causes Thermal Runaway? [4], GOV.UK – Battery safety for e-scooter users [5], Bosch eBike Systems – Battery safety [6], Bosch eBike Systems – 12 questions about the eBike battery [7], London Fire Brigade – Spot the warning signs [8].