Pozadí Okamurovy cesty do Číny, nad kterou se podivuje prezident. Kdo ji platil a koho s sebou vezl?

V pondělí se poprvé po diplomatické bitce o to, kdo měl jet začátkem července na summit NATO, sejde prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem (ANO), aby se spolu znovu začali bavit o koordinaci zahraniční politiky. Bodů mají více, jedním z nich pak má být i nedořešený spor o to, co má či nemá prezident vědět o cestě třetího nejvyššího ústavního činitele – tedy předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) – do komunistické Číny.
Ta proběhla 19. až 25. července. Jak informoval Deník N, Hrad se o detaily cesty začal zajímat hned po Okamurově odletu, ministerstvo zahraničí v čele s Petrem Macinkou (Motoristé) informace předat odmítlo s argumentem, že prezident Pavel nemá na informace nárok. Detaily k cestě a její konkrétní výsledky by ale uvítal i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
„O konkrétních výsledcích cesty Tomia Okamury se toho mnoho neví. Proto bych počkal na výsledky. V minulosti jsme už zažili, že velká očekávání kolem vztahů s Čínou nakonec přinesla podstatně méně, než se slibovalo. Rozhodující tedy bude, co z této cesty skutečně vznikne,“ uvedl Vystrčil.
HN proto přináší detaily Okamurovy cesty. Kolik stála a koho s sebou šéf sněmovny vezl?
Podle informací, které získaly HN pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, řešila sněmovna jen cestu Okamury a předsedkyně ústavně právního výboru Renáty Vesecké (Motoristé).
Okamura strávil v Číně s delegací šest dní. Za místní dopravu, tlumočníka a fotografa utratila kancelář sněmovny 143 tisíc korun. Za jídlo pro oba zákonodárce pak necelých třicet tisíc korun. Ubytování hradila čínská strana – akce byla na základě pozvání předsedy Všečínského shromáždění lidových zástupců, což je čínský jednokomorový parlament. Že bývá ubytování hrazeno v některých případech hostitelem, je podle bývalé šéfky dolní komory Markéty Adamové Pekarové (TOP 09) běžné.
S sebou na palubu přizval šéf sněmovny téměř dvacítku podnikatelů. Tuto část delegace měl na starost Svaz průmyslu a dopravy. Kancelář sněmovny pak žádost o seznam podnikatelů odmítla zveřejnit s tím, že se novináři mají obrátit na svaz. I on o detailech cesty mlčí. „Firmy při registraci nesouhlasily s medializací,“ uvedla mluvčí svazu Lucie Dlouhá.
HN přesto z veřejných zdrojů a z líčení Okamurových spolucestujících seznam zrekonstruovaly. S předsedou sněmovny letěl například viceprezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký, člena v delegaci měla i jeho firma Dostav Praha.
Mezi účastníky byl například Milan Fiľo – prezident společnosti Eco-Investment. Jde o jednoho z nejbohatších Slováků a nositele státního vyznamenání z dob Miloše Zemana. Dále v delegaci byli zástupci Letiště Praha nebo firmy KimchiLove, malého výrobce oblíbené asijské pochoutky z kvašené zeleniny kimchi.
„Byli jsme ve společnostech, jako je Alibaba, v robotických podnicích, pak ve firmě Logarex, kde nás přivítal i předseda představenstva Michal Míka a všechno nám ukázal. Jak se tam vše dělá roboticky a zaměstnanci jenom kontrolují. Bylo to úžasné. Získali jsme kontakty a pravděpodobně tam odletíme znova,“ popisoval cestu další účastník delegace, ředitel společnosti Environ Vlastimil Nevrkla. Společnost Environ mimo jiné vyrábí chemické látky, které se využívají při práci s asfaltem.
Michal Míka byl podle informací HN rovněž součástí podnikatelské delegace, přestože firma Logarex má dle obchodního rejstříku čínské vlastníky.
S odstupem několika týdnů pak Okamura uvádí, že teprve čas ukáže, jestli byla jeho mise úspěšná. „Věci jsou předjednané, a až tam premiér pojede příští rok, tak doufám, že při té příležitosti dojde k oznámení zrušení víz a bude do Číny přímá linka. Ohledně terakotové armády mě z čínské ambasády informovali, že jsou ochotní věc rozpracovat,“ řekl HN Okamura, který usiluje o vystavení tohoto artefaktu v Česku.
Již teď se ale na něj prý obrací umělecké soubory, které by se rády vrátily k čínským turné, když teď „oteplil“ česko-čínské vztahy.
Zatímco předchozí vláda se cestám do Číny vyhýbala, s novým kabinetem mají zahraniční výpravy do této země ještě přibývat. Do Pekingu se například chystá za několik dní odjet ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Zůna se má účastnit mezinárodní bezpečnostní konference Siang-šan, která se tradičně uskutečňuje pod taktovkou tamější komunistické strany. Sinolog Martin Hála ale upozorňuje, že právě kvůli tomu západní země ke konferenci přistupují s patřičnou opatrností. „Posílají tam vesměs nižší šarže, více méně jako pozorovatele. Podle dostupných informací se jí nikdy žádný ministr z členské země NATO nebo EU nezúčastnil.“
Své plány ministr sice doposud nekomentoval, jestli ale nakonec Zůna odjede, není stoprocentní. „Jestli bude mít čas, tak si myslím, že by bylo dobré, aby jel, ale zároveň je výbor pro obranu. On se musí rozhodnout,“ řekl Okamura, jehož stranu Zůna ve vládě zastupuje.
Státní návštěvu Číny v dalším roce zvažuje i premiér Babiš s ministrem obchodu a průmyslu Karlem Havlíčkem (ANO).