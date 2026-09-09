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Pozadí Okamurovy cesty do Číny, nad kterou se podivuje prezident. Kdo ji platil a koho s sebou vezl?

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V pondělí se poprvé po diplomatické bitce o to, kdo měl jet začátkem července na summit NATO, sejde prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem (ANO), aby se spolu znovu začali bavit o koordinaci zahraniční politiky. Bodů mají více, jedním z...
Peking, Tomio Okamura, Velká čínská zeď

Peking, Tomio Okamura, Velká čínská zeď

Zdroj: LADISLAV KŘIVAN / MFDNES + LN / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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