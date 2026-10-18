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PowerColor chystá low-profile Radeon RX 9050, první svého druhu

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Po low-profile Radeonu RX 9060 XT 16GB od Vastamore míří na trh další útlá karta. Tentokrát od výrobce, u kterého lze čekat podstatně lepší dostupnost, společnosti PowerColor…
PowerColor Radeon RX 9050 LP

PowerColor Radeon RX 9050 LP

Zdroj: PowerColor
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 22:00

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