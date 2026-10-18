PowerColor chystá low-profile Radeon RX 9050, první svého druhu

PowerColor chystá low-profile Radeon RX 9050, první svého druhuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
PowerColor Radeon RX 9050 LPZdroj: PowerColor
Článek byl publikován 18.10.2026 22:00
V databázi testu PassMark se objevily výsledky z procesoru Intel Core 5 205H. Osmijádrová /...
Z důvodu rostoucích výrobních nákladů dochází ke zdražování procesorů pro PC a servery. Zatímco u AMD a...
Pat Gelsinger, bývalý šéf Intelu, ostře zkritizoval technologii HBM, standard nejrychlejších DRAM pamětí....
Společnost HP vydala EliteBoard G2a, kompletní PC řešení integrované v klávesnici. Velkým překvapením je...
Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →