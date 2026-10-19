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Povyk kvůli zužování zastávek na Žižkově. Ve skutečnosti jde o centimetry

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Před třemi lety dopravní podnik rozšířil ostrůvky na zastávkách Biskupcova kvůli bezpečí cestujících a odebral jeden jízdní pruh. Teď se tam znovu kope a bude se pro změnu zužovat. To vyvolalo na sítích i v médiích kritiku, jedná se ale o minimální změnu.
Povyk kvůli zužování zastávek na Žižkově. Ve skutečnosti jde o centimetry

Povyk kvůli zužování zastávek na Žižkově. Ve skutečnosti jde o centimetry

Zdroj: Praha 3, DPP
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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