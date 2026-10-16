Povrch indukční desky může nenávratně poškodit běžná chyba při čištění. Správná péče vyžaduje šetrnější postup

Aby indukční deska vypadala ve vaší kuchyni stylově, musí být dokonale čistá. Povrch desky však nesnese příliš hrubé zacházení při čištění. Zjistěte, čím indukční desku čistit.
Indukční varné desky jsou stále oblíbenější a v domácnostech stále častěji nahrazují plynové nebo elektrické sporáky. Přestože jsou modernější a mají mnoho výhod, jejich čištění není nejjednodušší.
To je způsobeno tím, že jsou pokryty jemným povlakem, který se snadno poškrábe. Aby vám vydržel, měli byste se naučit, jak ho udržovat v dokonalé čistotě. Poradíme vám, jak čistit indukční sporáky, aniž byste je poškodili. Nejdůležitější je pravidelnost
Dokonale čistá indukční varná deska? Recept na bezchybný vzhled je triviální: stačí jej po každém použití vyčistit. I když jste při vaření opatrní a na skleněný povrch se nic nerozlilo, přesto se vyplatí jej vyčistit.
Na takto hladkém lesklém povrchu jsou snadno viditelné vodní usazeniny, které mohou časem způsobit nevzhledné skvrny. Jak se jich zbavit při čištění indukce? Po vychladnutí jej jednoduše postříkejte čisticím prostředkem na okna a poté jej vyleštěte do sucha čistým a jemným hadříkem. Fotografie: Pexels Nečistoty odstraňte okamžitě
Pokud se na indukčním vařiči i přes vaši snahu něco vylije nebo vyvaří, měli byste jednat rychle, abyste zabránili vyschnutí potravin. Nejlepší je hrnec nebo
pánev z indukčního vařiče sejmout a ihned pečlivě vyčistit. Pokud zareagujete včas, postačí vám vlhká houba nebo hadřík, aby váš indukční vařič vypadal dokonale. Před čištěním indukčního vařiče jej samozřejmě musíte vypnout.
Spřátelte se se speciálními prostředky
I ti nejlepší kuchaři mají své chvilky a občas se prostě stane, že zbytky jídla na varné desce zaschnou. Pro šetrné vyčištění desky se vyplatí investovat do speciálního příslušenství pro čištění.
Pomoci mohou speciální čistící prostředky určeny právě pro tyto desky, houbičky a také škrabky na sklo. Ty jsou velmi ostré a je třeba je používat citlivě: nejen proto, abyste nepoškrábali indukční vařič, ale také proto, abyste se nezranili. Fotografie: Freepik
Ať už si vyberete jakýkoli nástroj k odstranění nečistot z vaší varné desky, vždy je nejlepší namočit připálené zbytky jídla. Nejjednodušším způsobem je přikrytí špinavého povrchu desky namočenou papírovou utěrkou.
Ekologické indukční čištění
Pokud nemáte po ruce specializované čisticí prostředky nebo máte prostě rádi ekologické přípravky, máte doma zbraň, která zkrotí nečistoty na indukčních kamnech, aniž by je zničila.
Samozřejmě pomůže duo soda a ocet! Obě přísady je třeba předem důkladně smíchat v míse, aby se jedlá soda rozpustila. Jakmile budete mít toto domácí a ekologické řešení, můžete začít s úklidem. Nepoužívejte však sílu a použijte měkký hadřík, který sklo nepoškrábe. Nakonec odstraňte zbytky nečistot ručníkem a desku vyleštěte.
Zdroj:
Porady Interia
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Indukční varná deska potřebuje speciální péči. Většina lidí při čištění používá postup, který ničí její povrch appeared first on BydlímeÚtulně.cz.