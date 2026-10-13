Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Povolební kritika ve Vyškově. Nezvolený lídr má být místostarostou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice v pondělí představili. Jankovič se přitom do zastupitelstva nedostal, protože ho ve volbách přeskočili jiní kandidáti.
Povolební kritika ve Vyškově. Nezvolený lídr má být místostarostou

Povolební kritika ve Vyškově. Nezvolený lídr má být místostarostou

Zdroj: Městský úřad Vyškov (redakčně upraveno)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Psychicky narušený mladík se mstil příbuznému, vyděsil tím sousedku
Psychicky narušený mladík se mstil příbuznému, vyděsil tím sousedku
Kdo bude rozhodovat o Brně? Přinášíme přehled nově zvolených zastupitelů
Kdo bude rozhodovat o Brně? Přinášíme přehled nově zvolených zastupitelů

Brněnské zastupitelstvo má po komunálních volbách 55 členů z šesti politických uskupení. Nejvíce křesel...

Rybí rodiče v akci. Noví obyvatelé hodonínských akvárií už mají potomky
Rybí rodiče v akci. Noví obyvatelé hodonínských akvárií už mají potomky

V hodonínské zoo je veselo, v nových akváriích se totiž zabydlely první rybí rodinky. Necelé tři měsíce po...

Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká proměna. Přibydou byty i hasičská zbrojnice
Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká proměna. Přibydou byty i hasičská zbrojnice

Trolejbusovou vozovnu v brněnském Komíně čeká rozsáhlá proměna za 800 milionů korun. Brněnský dopravce...

Kolony, zpožděná MHD a nervózní řidiči. Brno ochromila uzavírka tunelů
Kolony, zpožděná MHD a nervózní řidiči. Brno ochromila uzavírka tunelů

Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna od rána nabírají až půlhodinové zpoždění. Začala uzavírka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.