Povolební jednání ve Zlíně se obrátila, trojblok hledá koalici bez ANO

Ve Zlíně se po úterním obratu znovu otevřela možnost vzniku městské koalice bez vítězného ANO. ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty se dohodly na společném postupu a chtějí jednat se Zlínem 21 a hnutím STAN.
Povolební vyjednávání ve Zlíně se během několika dní výrazně proměnilo. Ještě po volbách se jako nejpravděpodobnější základ nové radniční většiny rýsovala spolupráce ANO, Zlína 21 a ODS. Tato varianta by měla v jedenačtyřicetičlenném zastupitelstvu pohodlných 22 hlasů a počítalo se s tím, že by k ní mohl přistoupit ještě další partner.
Situaci změnilo úterní oznámení hnutí Zlín 21, které dosavadní jednání ukončilo. Hnutí zdůraznilo, že chce prosadit změnu ve vedení města, a za svého kandidáta na primátora označilo Čestmíra Vančuru. Tím se znovu otevřel prostor pro variantu, která by vítězné ANO nechala mimo vedení města.
Trojblok se vrátil ke spolupráci z minulého období
Společně začaly postupovat tři subjekty, které mají dohromady 12 mandátů: ODS, Společně pro Zlín tvořené lidovci, TOP 09 a Nestraníky a uskupení Zlín Srdcem s Piráty. Podobný blok vznikl už po minulých komunálních volbách, tehdy se následně podílel na vedení města společně s ANO.
Lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek popsal nový postup jako reakci na rychlý vývoj po volbách. Trojice stran a hnutí se považuje za silné vyjednávací uskupení a chce převzít iniciativu v jednáních o budoucí radě města. Jako první má oslovit Zlín 21, poté hnutí STAN.
ODS zdůrazňuje kontinuitu spolupráce mezi dosavadními partnery. Její lídr Miroslav Chalánek připomněl čtyři roky společné práce ve vedení města i odpovědnost za projekty, které současná radnice připravila nebo zahájila. Jiří Robenek za Zlín Srdcem s Piráty naopak akcentuje potřebu dohody, která podle něj zajistí další rozvoj Zlína.
Bez Zlína 21 většina nevychází, se STAN by byla těsná
Samotný trojblok má k většině daleko. Pokud by se dohodl pouze se Zlínem 21, získal by podle rozdělení mandátů 20 hlasů, tedy o jeden méně, než je potřeba. Varianta jen se STAN by znamenala nejtěsnější možnou většinu 21 hlasů. Nejstabilnější možností by proto byla dohoda trojbloku se Zlínem 21 i STAN, která by měla 29 zastupitelů.
Právě tato širší sestava se nyní jeví jako nejpravděpodobnější alternativa k původně rozjednanému modelu s ANO. Neznamená to však, že je hotovo. Ve hře zůstávají personální otázky, programová dohoda i rozdělení odpovědnosti v radě města. Trojblok zatím veřejně neoznámil, zda bude požadovat post primátora a pro koho.
Jisté je naopak vymezení vůči SPD. Trojice subjektů odmítla spolupráci s tímto hnutím i případnou tichou podporu. SPD má ve zlínském zastupitelstvu dva mandáty.
ANO vyhrálo volby, ale může skončit v opozici
Volby ve Zlíně vyhrálo ANO s deseti mandáty. Druhé skončilo STAN s devíti zastupiteli, třetí Zlín 21 s osmi. Společně pro Zlín má pět mandátů, ODS čtyři a Zlín Srdcem s Piráty tři. Právě toto rozložení umožňuje více koaličních kombinací a zároveň zvyšuje cenu každého vyjednávacího obratu.
ANO po volbách počítalo s tím, že bude určovat podobu nové radnice. Primátorský post si nárokovalo pro dosavadního primátora Jiřího Korce, který město vedl poslední dvě volební období. Zlín 21 však po ukončení jednání označil za nejlepšího kandidáta na primátora svého lídra Čestmíra Vančuru.
Do vývoje zasáhla také reakce voličů. Proti spojení Zlína 21 s ANO se zvedla kritika části jeho podporovatelů. Nespokojenost zaznívala i u části voličů ODS, protože po volbách vznikla reálná možnost sestavit většinu bez ANO. Politický tlak tak posílil návrat k jednání mezi subjekty, které se vůči dosavadnímu modelu vedení města chtějí vymezit.
Pro město je klíčové, jak rychle vznikne dohoda
Končící radnici tvořilo ANO, ODS, lidovci a Piráti. V opozici byli Zlín 21, STAN a SPD. Pokud by nyní vznikla varianta bez ANO, znamenalo by to výraznou změnu politického uspořádání ve městě, nikoli jen výměnu několika radních.
Pro obyvatele Zlína je podstatné především to, zda se nová většina dokáže rychle dohodnout na vedení města a navázat na rozpracované projekty. Povolební vyjednávání se po úterním zvratu vrátilo téměř na začátek, ale zároveň získalo jasnější obrysy: rozhodující budou jednání se Zlínem 21 a STAN.