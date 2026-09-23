Povodňový park v Kamýku nad Vltavou ovládl soutěž Komunální projekt roku

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Povodňový park v Kamýku nad Vltavou ovládl soutěž Komunální projekt rokuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Povodňový park v Kamýku nad Vltavou se stal absolutním vítězem 12. ročníku soutěže Komunální projekt roku. Záměr spojený s obnovou říčního ramene Vltavy a…
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