taštičky patří k jídlům, která se člověku vybaví spíš podle páry nad hrncem a sladké vůně z kuchyně než podle načančané fotografie. Doma se dělávaly, když zbyly brambory, ve spíži byla sklenice povidel a hodilo se něco Povidlové levného, sytého, trochu starosvětského. Nejraději je mám z . Když se povede, není gumové, nerozpadá se a má přesně tu bramborového těsta prostou chuť, kvůli které se k němu člověk vrací.
U tohohle receptu je jedna věc opravdu
zásadní: těsto nesmí dlouho čekat. Jakmile se smíchají nastrouhané brambory, vejce, mouka, Solamyl a , hmota začne pomalu dětská krupice měknout a řídnout. Takže žádné odbíhání od linky, žádné „ještě si uklidím“. Zadělat, naplnit, zavřít. A rovnou do vody. Recept na poctivé povidlové taštičky
Doba přípravy: 55 minut + brambory uvařené den předem Co potřebujeme
Bramborové těsto: 1 kg brambor vařených ve slupce 100 g Solamylu 150 g dětské krupice 1 až 2 ks vajec 2 lžíce octa 10 g soli 200 g hrubé mouky
Náplň a dokončení: 250 g švestkových povidel 150 g másla 60 g strouhanky dle chuti moučkového cukru Postup přípravy babiččiných povidlových taštiček
1.
Brambory uvařte ve slupce už den předem. Druhý den je oloupejte a nastrouhejte najemno, případně je umelte. Starý mlýnek na brambory tu není žádná nostalgická rekvizita, u podobného těsta má pořád svoje místo.
2. K připraveným bramborám přidejte
Solamyl, dětskou krupici, vejce, ocet, sůl a hrubou mouku. Nejdřív směs prosekávejte nožem, potom ji dopracujte rukama. Výsledné těsto má držet pohromadě, být pevné a nemělo by se nepříjemně lepit po prstech. Foto: Cooky.cz, Povidlové taštičky nejsou jen vzpomínka na dětství: Sladká klasika, která voní domovem a mizí ze stolu
3. Těsto rozválejte na plát silný přibližně
0,5 cm. Pak ho nakrájejte na pásy široké asi 8 až 10 cm. Na jednu polovinu klaďte menší hromádky povidel, spíš blíž k sobě, ale tak, aby šly taštičky dobře uzavřít.
4. Pás těsta přeložte přes náplň a okraje pečlivě přitiskněte prsty. Až potom krájejte jednotlivé obdélníkové taštičky. Tady se spěch nevyplácí. Když zůstane někde škvíra, voda ji při vaření najde a povidla se začnou tlačit ven.
5. Taštičky vkládejte do
vařící osolené vody. Jakmile vyplavou na hladinu, jsou hotové. Vytahujte je děrovanou naběračkou a nenechávejte je v hrnci déle, než je potřeba.
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6. Na pánvi rozpusťte
máslo, nasypte do něj strouhanku a krátce ji opečte dozlatova. Uvařené taštičky v ní opatrně obalte a na talíři je pocukrujte podle chuti. Nebo podávejte s mákem, moučkovým cukrem a rozehřátým máslem.
TIP: Když jsou povidla příliš tuhá, rozmíchejte je s kapkou rumu nebo s trochou horké vody. Budou se snáz nabírat a při plnění nebudou tolik utíkat z těsta ven. Proč právě povidla a co když je nemáte?
Povidla jsou podle Wikipedie zahuštěná ovocná hmota, nejčastěji tradičně připravovaná ze švestek, která vzniká dlouhým odpařováním bez výrazného přidávání vody. Do taštiček se hodí hlavně proto, že nejsou řídká. V náplni drží, neroztékají se hned při prvním dotyku s horkou vodou.
Nahradit se dají, i když švestková povidla zůstávají klasika. Pokud je doma nemáte, použijte hustá jablečná nebo hrušková povidla. Řídkou marmeládu bych sem raději nedával. Při vaření umí vytéct ven a z jinak jednoduchého jídla udělá zbytečný nepořádek v hrnci.
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