Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Povidloň Šumavský: Dezert z hustých švestkových povidel, který překvapí každého, kdo ho poprvé ochutná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Povidloň jsem poprvé ochutnala na výletě na Šumavě a od té doby ho peču doma každou zimu. Dvě vrstvy nadýchaného odpalovaného těsta, silná vrstva povidel a tvarohový krém se šlehačkou. Tohle je přesně ten typ dezertu, který vypadá složitě, ale zvládne ho každý.
Fotografie k dezertu Povidloň

Fotografie k dezertu Povidloň

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Povidloň Šumavský: Dezert z hustých švestkových povidel, který překvapí každého, kdo ho poprvé ochutná
Reklama
Další články z Cooky.cz
Osvedčený tvarohový koláč s třešněmi a křupavou drobenkou
Osvedčený tvarohový koláč s třešněmi a křupavou drobenkou
Velký kvíz o českém pivě: 10 otázek může dát zabrat i zkušeným pivařům. 6 bodů je však povinných
Velký kvíz o českém pivě: 10 otázek může dát zabrat i zkušeným pivařům. 6 bodů je však povinných

Češi a pivo: to je vztah starý staletí. Ale kolik toho o zlatavém moku skutečně víte? Tento pivní kvíz...

Dršťková polévka, co přesvědčí i ty, kdo ji dřív nechtěli ani ochutnat
Dršťková polévka, co přesvědčí i ty, kdo ji dřív nechtěli ani ochutnat

Dršťková polévka patří mezi ty české klasiky, které buď milujete, nebo se jim vyhýbáte obloukem. Jenže...

Kakaové řezy s krémem, co voní po čerstvě uvařené kávě
Kakaové řezy s krémem, co voní po čerstvě uvařené kávě

Kakaové řezy s kávovým krémem z mascarpone a čokoládovou polevou jsou přesně ten typ dezertu, který na...

Velký kvíz o správné přípravě jídla: Postupy, suroviny i kuchařské triky. Plných 10/10 bodů získají jen opravdoví nadšenci
Velký kvíz o správné přípravě jídla: Postupy, suroviny i kuchařské triky. Plných 10/10 bodů získají jen opravdoví nadšenci

Vaření je pro někoho relax, pro jiného každodenní nutnost. Přitom příprava jídla není jen obyčejné „hodit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.