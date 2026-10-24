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Pověst říká, že se skály pod Českým Šternberkem jednou za rok otevřou a sype se z nich zlato. Geologie jí dává za pravdu

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Podle šternberské pověsti se na Velký pátek otvírá skála nad Sázavou a do řeky se kutálejí zlaté dukáty. Krajina kolem hradu přitom drahý kov opravdu skrývá.
Pověst říká, že se skály pod Českým Šternberkem jednou za rok otevřou a sype se z nich zlato. Geologie jí dává za pravdu

Pověst říká, že se skály pod Českým Šternberkem jednou za rok otevřou a sype se z nich zlato. Geologie jí dává za pravdu

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:00

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