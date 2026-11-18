V roce 1868 se z Blaníku odvážel kámen určený pro základy budoucí české první scény. Byl vylomen na Slepičí skále a do Prahy dorazil 13. května. Do základů Národního divadla byl následně uložen jako jeden ze symbolických kamenů.
Podle pověsti se při práci jeden z kameníků propadl do skalní průrvy a ocitl se v podzemním světě blanických rytířů. Ti ho požádali o pomoc s opravou výzbroje. Když svou práci dokončil, vyšel z hory ven. Jenže svět, který znal, už neexistoval. Zatímco uvnitř měl pocit, že uplynul jediný den, venku uběhlo osmnáct let.
Pozoruhodnou dohru měl mít příběh ještě u soudu. Kameník se údajně domáhal zaplacení mzdy za práci, kterou vykonal před svým zmizením. Vyprávění o jeho návratu se dochovalo v pozdějších článcích a záhadologických publikacích.
Proč lidé v přírodě ztrácejí pojem o čase?
Podivné příběhy o zmizelých lidech nevznikaly pouze kolem Blaníku. Podobné motivy najdeme v lidových pověstech z mnoha evropských zemí. Někdo vstoupí do lesa za zatoulaným zvířetem, jiný uslyší hudbu z jeskyně nebo se vydá za podivným světlem. Když se vrátí, zjistí, že jeho blízcí zestárli nebo že se mezitím odehrály události, o kterých neměl tušení.
Jedno z možných vysvětlení souvisí s tím, jak lidský mozek vnímá prostor a čas. V neznámém terénu totiž nemusí být vůbec snadné určit, jak dlouho člověk jde a jak daleko se dostal. Hustý les, mlha, prudké svahy a hluboká údolí dokážou snadno zmást i zkušeného turistu. Cesty se ztrácejí mezi stromy, známé orientační body nejsou vidět a zvuky se v členitém terénu šíří nečekaným směrem. Člověk může opakovaně procházet stejnými místy, aniž by si toho všiml.
Když se k tomu přidá únava, hlad, strach nebo vyčerpání, jeho odhad času se může výrazně změnit. Ve stresu se totiž pozornost soustředí na bezprostřední situaci a mozek nezpracovává běžné podněty stejným způsobem jako za klidných okolností.
Věda skutečně potvrzuje, že fyzický stres může měnit subjektivní vnímání času. Systematická studie publikovaná v listopadu 2025 v časopise Neuroscience & Biobehavioral Reviews vyhodnotila výsledky výzkumů se stovkami účastníků. Ukázala, že při fyzickém stresu lidé často odhadují uplynulý čas jako delší, než ve skutečnosti byl. Osmnáct let je ovšem poněkud extrém...
Lesy, jeskyně a hory jako brány do jiného světa
Přírodní prostředí navíc dokáže působit velmi zvláštním dojmem. V hlubokém lese se může člověk ocitnout v téměř úplném tichu, ve skalních soutěskách se ozvěna mění v podivné zvuky a mlha dokáže známou krajinu proměnit k nepoznání.
Pro člověka, který neměl k dispozici mapu, hodinky ani spolehlivý způsob orientace, mohly být podobné zážitky skutečně děsivé. Pokud se navíc ztratil na několik hodin nebo dní, jeho následné vyprávění mohlo získat podobu příběhu o místě, kde platí jiná pravidla.
Významnou roli hrála také lidová víra. Lidé si neobvyklé jevy vysvětlovali nadpřirozenými bytostmi. V českých pověstech se objevují bludičky, permoníci, skřítci i tajemní obyvatelé podzemních prostor. Ztracený poutník mohl podle vyprávění následovat světýlko, které ho zavedlo do světa, kde čas plynul jinak.
Příběhy se navíc předávaly z generace na generaci. Každý vypravěč mohl přidat nový detail, změnit délku zmizení nebo doplnit příběh o poklad, tajemnou postavu či varování pro další poutníky.
Proč právě Blaník?
Blaník se od ostatních českých hor liší především tím, jak silné místo získal v národní představivosti. Pověst o vojsku ukrytém v hoře má kořeny přinejmenším na přelomu 14. a 15. století. Její dnešní podobu však výrazně ovlivnilo až národní obrození a spisovatel Alois Jirásek, který ji zařadil do Starých pověstí českých vydaných v roce 1894.
Postupně se z Blaníku stal symbol naděje a víry, že český národ nezůstane v nejtěžších chvílích bez pomoci. Hora tak dostala mnohem větší význam než obyčejný kus krajiny. Není proto překvapivé, že se k ní začaly vázat další příběhy o zmizelých lidech, tajemných průchodech a podivném běhu času.
Ať už člověk věří na blanické rytíře, nebo ne, jedno je jisté. Některá místa v nás dokážou vyvolat zvláštní pocit, že jsme vstoupili do jiného světa. Když se k tomu přidá mlha, ticho a neznámá krajina, vzniká prostředí, ve kterém se obyčejný zážitek může proměnit v legendu.
Zdroje článku: dvojka.rozhlas.cz, sciencedirect.com, zeleznehory.aopk.gov.cz, casopis.ochranaprirody.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová