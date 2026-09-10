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„Považujeme je za nepřijatelně vysoké," vzkazuje Tribuna Sever vedení Slavie. Odpověď z Edenu byla chladná

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Slavia, Sparta i Viktoria Žižkov vedou v tabulkách svých soutěží, přesto se o nich mluví hlavně kvůli cenám vstupenek. Slávistická Tribuna Sever poslala vedení otevřený dopis o Lize mistrů, tvrdá jádra Sparty i Žižkova vyhlásila bojkot středečního poháru. Jedna z těch sporných částek už se propsala do prodeje.
„Považujeme je za nepřijatelně vysoké," vzkazuje Tribuna Sever vedení Slavie. Odpověď z Edenu byla chladná

„Považujeme je za nepřijatelně vysoké," vzkazuje Tribuna Sever vedení Slavie. Odpověď z Edenu byla chladná

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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