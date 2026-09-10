„Považujeme je za nepřijatelně vysoké," vzkazuje Tribuna Sever vedení Slavie. Odpověď z Edenu byla chladná

- Nejhlasitější slávistická tribuna označila ceny na Ligu mistrů za nepřijatelně vysoké
- Klub odpověděl, že cenová politika je totožná s loňskou a k žádnému zdražení nedošlo
- Balíček v nejdražší kategorii stojí 8700 korun, loni to bylo 9750
- Žižkov nastavil na pohár se Spartou jednotnou cenu 590 korun pro domácí i hosty
- Ze sparťanského sektoru s kapacitou 999 míst se do pondělí prodalo něco přes čtyři sta lístků
Otevřený dopis z Edenu
Tribuna Sever nešla na klub oklikou. „Považujeme je za nepřijatelně vysoké. Slavia se cenami vstupenek zařadila mezi nejdražší kluby celé Ligy mistrů," stojí v otevřeném dopise. Fanoušci připomínají, že v západní Evropě, tedy v zemích s vyššími příjmy i životními náklady, se na stejnou soutěž chodí levněji, a upozorňují na to, že u vícečlenných rodin jde o desítky tisíc korun za sezonu.
Podstatnější než částka je pro ně otázka, kdo bude v hledišti sedět. „Pokud má být cílem dostat do Edenu co nejvíce jednorázových návštěvníků, které přitahuje Arsenal nebo značka Ligy mistrů, je současná cenová politika pochopitelná. Pokud ale chceme mít v Edenu především slávisty a atmosféru, která mužstvu skutečně pomůže, považujeme nastavené ceny za chybu," pokračuje dopis, který popsal server Deník.cz.
Vedení odpovědělo věcně a s tabulkou v ruce. Cenová politika je podle něj identická s loňskou, žádné zdražení nenastalo a rozdíl v součtu vychází z rozdělení soupeřů do kategorií. Loni byly v Edenu dva zápasy kategorie A, letos je tam jen Arsenal, Aston Villa spadá do kategorie B a Racing Lens s Villarrealem do kategorie C. Klub navíc upřesnil, že ceny zveřejnil v úterý 1. září a UEFA je hlásil už 29. srpna, tedy před derby i před zápasem se Zbrojovkou.
Slávistický tábor přitom není jednotný. Na sociálních sítích se objevily i hlasy, že si člověk prostě nemůže dopřát všechno a že za kvalitu se platí. Jiní fanoušci vyzývají obě strany, aby spor uzavřely dřív, než začne poškozovat samotný tým, který po letním odchodu dvanácti hráčů potřebuje spíš podporu než hádky.
Na Žižkově zůstane hostující sektor poloprázdný
Druhý spor má konkrétnější dopad. Viktoria Žižkov nasadila na středeční pohárové utmání se Spartou jednotnou cenu 590 korun pro všechny sektory. Sparťanské tvrdé jádro reagovalo okamžitě. „Odmítáme podporovat nenasytnost klubu ze druhé ligy, který se pokouší obohatit na jméně našeho klubu. Jako aktivní skupina proto toto utkání bojkotujeme a na zápas nevyrazíme. V tomto případě nám nejde o peníze, ale o samotný princip," uvedla skupina Ultras Sparta.
Domácí Ultras Žižkoland se přidali. Podle jejich vyjádření o ceně s klubem jednali a navrhovali částku kolem 390 korun. „Hovory byly korektní, obě strany si vyslechly své, nicméně cena zůstává v platnosti. My toto rozhodnutí respektujeme, ale zařídíme se dle svého," popsali.
Pro srovnání, na evropský zápas Sparty s Lillestrømem vyjde nejlevnější vstupenka na šest set korun a permanentkáři zaplatí ještě o sto dvacet méně. Bojkot se navíc už promítl do čísel. Ze sparťanského sektoru s kapacitou 999 míst zbývalo v pondělí neprodaných zhruba pět a půl stovky lístků. Držitelé žižkovských permanentek přitom podle klubu jdou na zápas zdarma.
Výkop je ve středu v 19 hodin. Otázkou zůstává, kdo bude v hledišti a jak to bude znít.