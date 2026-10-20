Použití chemických zbraní není možné jen v moderních časech. I ve starořímské době byla použita toxická směs pro obranu města

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Použití chemických zbraní není možné jen v moderních časech. I ve starořímské době byla použita toxická směs pro obranu městaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejen v moderní době jsou používány chemické zbraně. Již v dávných dobách byly využívány a některé druhy zbraní jsou opravdu jak z hororu. Přesvědčte se o tom sami v tomto článku.
Použití chemických zbraní není možné jen v moderních časech. I ve starořímské době byla použita toxická směs pro obranu městaZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 20.10.2026 05:00
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