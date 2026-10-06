Použité čajové sáčky: Jak je využít při úklidu a v péči o pokojovky

Použitý čajový sáček většinou skončí během několika vteřin v koši. Přitom ho můžete ještě využít. Zvlášť černý či zelený čaj obsahuje látky, které se hodí například při domácím úklidu, neutralizaci některých pachů nebo jako jednoduchý pomocník pro péči o rostliny. Stačí sáček nechat vychladnout a správně ho použít.
Pomohou s nepříjemným zápachem
Vlhký, ale dobře vyždímaný čajový sáček může posloužit jako jednoduchý pohlcovač pachů. Položte ho například do misky v lednici nebo poblíž odpadkového koše. Ještě praktičtější je nechat použitý sáček nejprve zcela vyschnout a potom ho umístit do botníku nebo skříně. Čajový sáček však zápach pouze pomáhá omezit, nenahrazuje důkladné vyčištění. Pokud se například v lednici drží výrazný pach, je vždy lepší nejprve najít jeho zdroj.
Použitý čaj se hodí při úklidu
Vychladlý vlhký sáček můžete využít také při drobném úklidu. Čajové lístky pomohou například setřít lehké nečistoty z některých hladkých povrchů. Po použití je ale vhodné místo ještě otřít čistým vlhkým hadříkem, aby na něm nezůstaly zbytky čaje. Černý čaj může mít také barvicí účinek, proto s ním raději neexperimentujte na světlých textiliích, porézních materiálech nebo površích, na kterých by mohly zůstat skvrny.
Tip: Čajové sáčky můžete použít i na zahradě.
Foto: Pixabay
Využití u pokojových rostlin
Použité sáčky lze využít i u pokojových rostlin, ale s mírou. Vychladlý čaj můžete po vyjmutí sáčku nechat vychladnout a v malém množství použít při zalévání některých rostlin. Nejde však o plnohodnotné hnojivo a rozhodně není vhodné nahrazovat jím pravidelnou péči a vhodné hnojení. Zajímavé využití nabízí také kompost.
Pokud je sáček vyrobený z materiálu vhodného ke kompostování a neobsahuje plastové části, můžete jeho obsah přidat do kompostu. U samotného sáčku je proto vždy dobré ověřit, z čeho je vyroben. Použitý čajový sáček tak nemusí být automaticky odpadem. Než ho vyhodíte, můžete mu dát ještě jednu šanci. V domácnosti poslouží jako jednoduchý pomocník, který nic nestojí, a přitom může nahradit některé drobné úklidové triky.
Zdroj: autorka, https://www.cajova-zahrada.cz/blog/-detail-clanku-blogu-pouzite-cajove-pytliky-jako-skvely-pomocnik-v-peci-o-telo-i-domacnost/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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