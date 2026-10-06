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Použité čajové sáčky: Jak je využít při úklidu a v péči o pokojovky

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Dennívýzva
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Použitý čajový sáček většinou skončí během několika vteřin v koši. Přitom ho můžete ještě využít. Zvlášť černý či zelený čaj obsahuje látky, které se hodí například při domácím úklidu, neutralizaci některých pachů nebo jako jednoduchý pomocník pro péči o rostliny. Stačí sáček nechat vychladnout a správně ho použít.
čajový sáček

čajový sáček

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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