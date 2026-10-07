Poupata na rododendronu už teď skrývají jarní květy. Kdo je před zimou neochrání, přijde o celou sezónu kvetení

Stačí v těchto dnech vyjít na zahradu a prohlédnout si konce větví. Tlustá, vejčitá poupata, která tam keř nasadil koncem léta, jsou celá příští sezona v malém. Rododendron na jaře nic nového nevytváří, jen rozbaluje zásobu připravenou o rok dřív. Kvetení tak závisí na tom, jak pěstitel od září do listopadu ochrání hotové pupeny a mělké kořeny. Dubnové hnojení ani jarní zachraňování už na tom nic nezmění. Celou ochranu přitom zvládne i začátečník. Potřebuje jen hadici, pytel borové kůry, kus bílé textilie a případně pletivo.
Tlustá poupata na koncích větví prozrazují, jak bude rododendron kvést
Na keři lze rozlišit dva typy pupenů. Listové jsou drobné a špičaté a dávají vzniknout novým výhonům. Květní jsou zřetelně mohutnější, vejčité až kulaté a obvykle sedí na samém konci letorostu. Kdo si zapamatuje pravidlo „tlusté a kulaté poupě znamená květ“, spočítá si příští jarní parádu už dnes.
Podle pěstitelského průvodce
Royal Horticultural Society se květní pupeny začínají formovat koncem léta. Pokud keř v té době trpí žízní, poupata se nemusí založit vůbec, případně zůstanou nedovyvinutá, zaschnou nebo na jaře opadají neotevřená. Odborníci z Vermontské univerzity přidávají další varování: pozdní řez odstraní pupeny pro příští rok, protože se zakládají hned po odkvětu.
Proč hrozí ztráta celé sezony, a ne jen několika květů? Rostlina nemá v záloze druhou sadu. Jakmile zima poškodí většinu poupat, náhrada na jaře nenaroste. Zákeřné je, že zasažený pupen může zvenčí vypadat zdravě. Podle
Connecticutské univerzity ukáže skutečný stav až řez nožem: pletivo uvnitř je hnědé nebo černé. Odborníci tento jev nazývají úhyn pupenů a řadí ho k nejběžnějším projevům zimního poškození. Český klasifikátor rodu Rhododendron hodnotí zimní poškození podle stupňů a ten nejhorší popisuje stav, kdy nevykvete žádné poupě, nebo vykvetou jen ojedinělá a deformovaná. Pěstitel si toho všimne až v květnu, kdy už nelze nic dělat. Zmrzlá půda a žíznivé listy: proč rododendron v zimě usychá
U slova „mráz“ si většina lidí představí zmrzlý květ. U stálezelených keřů ovšem chlad velmi často působí oklikou, přes vodu. Rododendron si listy ponechává i v lednu a stále jimi odpařuje vláhu. Zimní slunce a vysušující vítr z nich vodu doslova vysávají. Kořeny ji přitom nemohou doplnit, protože jsou uvězněné v promrzlé hlíně. Washingtonská státní univerzita popisuje přesně tento sled: listy hnědnou a květní pupeny odumírají.
Proto podle nás patří k nejdůležitějším podzimním úkonům obyčejná zálivka. Zalévat je potřeba méně často, ale vydatně. Pokud jsou horní dva až tři centimetry půdy suché, je čas pustit hadici. Poslední důkladnou zálivku dejte těsně před prvním tvrdým mrazem, aby keř vstoupil do zimy s plnou zásobou. Během zimních oblev zalévejte jen do rozmrzlé a vyschlé země, nikdy do zamrzlé nebo podmáčené. Rododendron totiž přemokření snáší stejně špatně jako sucho a na nepropustné půdě mu hnijí kořeny.
Pomůže i jeden uklidňující poznatek. Když se listy v mrazu svinou do úzkých trubiček, je to obranný manévr, kterým keř zmenšuje plochu vystavenou výparu. Po oteplení se zase narovnají. Varovným signálem jsou až listy, které hnědnou a křehnou.
Kyselý mulč a konec hnojení: co skrývají mělké kořeny
Kořenový bal rododendronu leží těsně pod povrchem, takže ho holý mráz i suchý vítr zasáhnou mnohem dřív než hluboko kořenící keře. Ochranou je vzdušná peřina z kyselého organického materiálu. Rododendrony vyžadují pH zhruba 4,5 až 5,5, a proto jim nejvíc vyhovuje:
borová kůra hrubší frakce, jehličí a jehličnatá štěpka, dubové listí, ideálně částečně rozložené.
Vrstva kolem 10 centimetrů hrubého a vzdušného materiálu udrží v půdě vláhu a ztlumí teplotní výkyvy. Jemnější kůru sypte tenčeji, protože se snadno slehne a přestane propouštět vzduch. Kmínek nechte volný a mulč od krčku odhrňte o několik centimetrů. Běžný zahradní kompost bývá příliš výživný a méně kyselý. Mokrá hromada listí přes celou rostlinu zase zahnívá a malé keříky se pod ní doslova dusí.
S kořeny souvisí i hnojení. Kdo ho ještě nezastavil, měl by tak učinit nejpozději koncem září, i když americké univerzity doporučují skončit dokonce v červnu nebo červenci. Dusík totiž probudí měkké podzimní výhony, které nestihnou vyzrát a v prvních mrazech zmrznou. Na podzim má keř sílit, nikoli růst.
Poslední chybou je motyka. Okopávání pod rododendronem trhá kořeny, které leží jen pár centimetrů pod povrchem. Plevel proto vytrhávejte ručně, půdu kolem keře nešlapejte a nevysazujte ho pod mělce kořenící stromy, s nimiž by o vláhu soupeřil.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Bílá textilie a pletivová klec: listopadové brnění proti mrazu, větru i srnčí
Jakmile je kořenová zóna pod mulčem, přichází na řadu koruna s poupaty. Nejjednodušší ochranou je bílá netkaná textilie. Je lehká a propouští světlo i vzduch. Podle britské zahradnické společnosti je poréznější než polyetylenová fólie, takže se pod ní méně hromadí teplo a vlhko. Bílá barva navíc odráží zimní slunce, které stálezelené listy vysušuje. Pro zimní krytí doporučují čeští zahradníci gramáž zhruba 30 až 50 g/m². Černou textilii nechte na záhonech proti plevelu, na korunu nepatří.
Textilii keři volně přehoďte a nestahujte ji příliš těsně. Na větrném místě poslouží také jutová nebo stínicí clona napnutá na kolíky z návětrné a jižní strany.
V obcích u lesa a polí hrozí ještě další nebezpečí. Srnčí a jeleni si v zimě rádi pochutnají na stálezelených listech, a nejvíc lákají právě koncové pupeny, tedy budoucí květy. Pro samostatný keř je podle Univerzity v New Hampshiru nejvýhodnější individuální klec z pletiva. Vyjde levněji než oplocení celé zahrady a stačí ji instalovat jen na zimu. Mezi pletivem a větvemi nechte dostatečnou mezeru, aby zvěř nedosáhla na poupata skrz oka. Textilie přehozená přes klec potom plní dvojí úkol: chrání před okusem i před vysoušením.
Podzim 2026 v kalendáři: kdy co stihnout a kde nejvíc spěchat
Kdy Co udělat do konce září ukončit hnojení, neprořezávat září až říjen doplnit kyselý mulč, odplevelit ručně říjen až zamrznutí půdy hluboká zálivka, poslední těsně před tvrdým mrazem listopad bílá textilie na korunu, pletivová klec proti zvěři
Měsíční výhled
ČHMÚ slibuje pro období do 25. října 2026 teploty průměrné až nadprůměrné. Poslední týden má však být nejchladnější, s nocemi kolem 3 °C. Dlouhá meteorologická řada z Prahy-Libuše uvádí první mrazový den v průměru 22. října. Ve vyšších polohách a mrazových kotlinách přichází první mráz zpravidla dřív. Odkládat krytí na prosinec je proto riskantní.
Nejvíc ohrožené jsou čerstvě vysazené keře, velkolisté hybridy, rostliny v nádobách a rododendrony na slunné jižní či západní straně bez závětří. Výrazně vyšší riziko podle nás panuje v podhorských a horských oblastech, tedy na Českomoravské vrchovině, Šumavě, v Krušných a Jizerských horách, Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech. Platí to i pro otevřené větrné zahrady ve vyšších polohách. V nížinách obvykle napadne trvalejší sníh až na přelomu listopadu a prosince a do té doby keře snášejí holomrazy bez izolační sněhové vrstvy. Tam bychom kryli i staré, zavedené exempláře.
Pokud jste zatím nic z toho neudělali, ještě není pozdě. Dokud je půda rozmrzlá, můžete zalít, nasypat mulč, přehodit textilii a postavit klec. Zmrzlá poupata ale už oživit nelze, zimní poškození je nevratné. A jedno upozornění na závěr práce: všechny části rododendronu jsou jedovaté, takže odstřižené větvičky nenechávejte v dosahu dětí a domácích zvířat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková