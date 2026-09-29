Pouhé dva plátky denně zvyšují riziko demence o polovinu. Češi se tím přesto cpou jako nezavření

Když svačina ničí mozek
Představte si běžné pondělní ráno. Otevřete lednici, vytáhnete balíček šunky nebo salámu a připravíte si sendvič na cestu do práce. Možná přidáte ještě plátek slaniny k snídani. Zdánlivě banální rituál, který se opakuje v milionech domácností. Málokdo přitom tuší, že právě tato každodenní volba může zásadně ovlivnit, zda si za dvacet let budete pamatovat jména svých vnoučat.
Mezinárodní tým vědců z 26 institucí provedl rozsáhlou analýzu, která sledovala zdravotní osudy více než půl milionu lidí. Jejich závěry jsou alarmující: konzumace pouhých 25 gramů zpracovaného masa denně – tedy množství odpovídající dvěma plátky šunky, jednomu proužku slaniny nebo polovině párku – zvyšuje riziko vzniku demence o 44 až 52 procent.
Dr. Owen Carmichael, ředitel oddělení biomedicínského zobrazování na Pennington Biomedical Research Center při Louisiana State University a spoluautor studie, k tomu uvádí: „Spousta lidí uvnitř i vně vědecké komunity se obává dopadů průmyslového zpracování potravin a umělých přídatných látek na zdraví, ale je obtížné rozpoznat, které hlášené zdravotní efekty jsou skutečné a které ne.“
Co se děje v mozku po snědení párku
Zatímco čísla z výzkumu znějí děsivě, mechanismus poškození zůstával dlouho záhadou. Proč by měly konzervační látky – především dusičnany a dusitany používané k prodloužení trvanlivosti a zachování růžové barvy masa – útočit právě na mozkové buňky?
Odborníci se dnes přiklánějí k teorii, že tyto chemické sloučeniny spouštějí v těle destruktivní zánětlivé procesy a poškozují cévní systém. Mozek je přitom na zdravé cévy mimořádně citlivý – jakékoliv narušení průtoku krve znamená nedostatek kyslíku a živin pro nervové buňky. Postupně se tak rozpadají spojení mezi neurony, která jsou zodpovědná za ukládání vzpomínek a schopnost logického myšlení.
Carmichael dodává: „Tento přehled nám dává příležitost udělat krok zpět a podívat se na všechny důkazy, které naznačují, že ultra-zpracované potraviny by mohly ovlivňovat mozek.“
Studie publikovaná v Annual Review of Nutrition zahrnovala analýzu více než 170 samostatných výzkumů sledujících stravovací návyky a dlouhodobé zdravotní dopady. Zvláštní pozornost přitom vzbudil brazilský výzkum zahrnující přes 10 000 dospělých, který prokázal, že lidé konzumující více než pětinu denních kalorií z ultra-zpracovaných potravin trpěli během osmi let výrazně rychlejším úbytkem paměti a schopnosti uvažovat.
Kde se skrývá nebezpečí a jak se mu vyhnout
Klíčové zjištění přišlo z matematického modelování britské databáze UK Biobank: pouhá náhrada deseti procent kalorií z průmyslově zpracovaných potravin za čerstvé ingredience snížila riziko demence o 19 procent. To znamená, že změna nemusí být radikální – stačí postupně omezovat salámové svačiny a nahradit je třeba ořechy, čerstvým sýrem nebo zeleninou.
Zajímavý kontrast přinesla studie University of Leeds z roku 2021, která analyzovala data z téže britské Biobanky. Zatímco zpracované maso představovalo riziko, konzumace 50 gramů nezpracovaného červeného masa – například čerstvého hovězího nebo vepřového – denně byla naopak spojena s 19procentním snížením rizika demence. Rozdíl tedy nespočívá v mase samotném, ale v chemických látkách přidávaných při konzervaci.
Na opačném pólu stojí potraviny bohaté na antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny. Borůvky, losos, avokádo, listová zelenina, ořechy a luštěniny – všechny tyto ingredience podle výzkumů tlumí zánětlivé procesy a chrání strukturu i funkci mozkových buněk. Zvláště účinná se ukázala takzvaná MIND dieta, varianta středomořské stravy zaměřená právě na podporu kognitivních funkcí.
Carmichael však varuje před přílišným optimismem: „Faktem zůstává, že některá data jsou znepokojivá, ale stále existuje mnoho nezodpovězených otázek ohledně toho, jak tyto vztahy fungují a co znamenají pro dlouhodobé kognitivní zdraví.“
Autoři přehledové studie přesto formulovali jasné doporučení: „Následování doporučení, která odrazují od konzumace ultra-zpracovaných potravin na individuální i populační úrovni, se jeví jako slibné pro podporu lepšího zdraví mozku v pozdějším věku.“
V USA je dnes více než 70 procent potravinové nabídky klasifikováno jako ultra-zpracované – tedy vyrobené převážně z průmyslových ingrediencí a konzervantů namísto celých potravin. Současně v zemi žije sedm milionů lidí s demencí a tento počet se do roku 2050 očekává zdvojnásobit. Česká republika bohužel následuje podobný trend – konzumace uzenin patří k nejvyšším v Evropě.
Vědci přiznávají, že oddělení vlivu samotných konzervantů od dopadu přidaného tuku, cukru a soli zůstává výzvou. Volají proto po dalších studiích, které by tyto vztahy přesněji zmapovaly. Jedno je však jisté: to, co dnes dáváte na talíř, může rozhodovat o tom, zda si za třicet let budete pamatovat tuto chvíli.
Zdroje článku: environment.leeds.ac.uk, thesun.co.uk, dailymail.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá