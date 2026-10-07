Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeli

Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeliZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 07.10.2026 07:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →