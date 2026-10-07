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Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeli

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Dennívýzva
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Potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích od pondělí řeší policie. Konflikt se odehrál mimo školu a přihlížely mu další děti, některé si incident natáčely na mobil. Policisté už znají totožnost všech přítomných a zjišťují, co potyčce předcházelo.
Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeli

Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeli

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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