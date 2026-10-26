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Potřetí 0:3 se stejným soupeřem. Bournemouth ukázal, proč Manchester United stále nevyléčil starou nemoc

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Dennívýzva
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Manchester United doma znovu podlehl Bournemouthu 0:3. Stejný soupeř ho na Old Trafford porazil totožným výsledkem už v prosinci 2023 a 2024. Tentokrát se po osmi kolech Premier League zastavil United na sedmi bodech a Michael Carrick sledoval další kolaps mužstva, které drželo míč výrazně častěji, ale nedokázalo z toho nic vytěžit. Trenér navíc nechal kapitána Bruna Fernandese celý zápas na lavičce. Za výsledkem se skrývá problém, který evidentně přežívá změny hráčů i trenérů.
Manchester United vs AFC Bournemouth

Manchester United vs AFC Bournemouth

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:30

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