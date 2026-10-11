Potraviny, které jsou vhodné ke snídani a ty, díky nimž mohou hrozit vážné zdravotní potíže

To, že snídaně je základem celého dne, je samozřejmost. Bez ranního příjmu kvalitních kalorií naše tělo trpí nedostatkem energie a síly, a náš mozek má sníženou schopnost koncentrace a učení.
Snídaně by se měla jíst asi hodinu po probuzení a měla by se skládat z:
rychlých jednoduchých cukrů, které vám dodají okamžitou energii polysacharidů, tedy pomalu se rozkládajících složitých cukrů, které budou dodávat energii během celého dopoledne bílkovin tuků, raději rostlinných
Některé prefabrikované potraviny ale obsahují zbytečně velké množství cukrů. Proto byste se měli zajímat o etikety či výživové tabulky na potravinách. Dietní specialisté vytvořili seznam produktů, které se ke snídani navzdory zašlým zvyklostem opravdu nehodí.
Fotografie: Freepik Sladké cereálie a müsli
Kupované cereálie nejsou vždy tou nejzdravější volbou, a to kvůli velkému množství přidaného cukru nebo glukózo-fruktózového sirupu. Tyto výrobky zvyšují riziko obezity, cukrovky 2. typu a zubních kazů. Pokud chcete snídat cereálie, zvolte nepřislazované celozrnné varianty nebo čisté ovesné vločky. Součástí cereálních snídaní by měly být také rychlé cukry ve formě ovoce (čerstvého nebo sušeného) a ořechy či semínka, jako zdroje zdravých tuků. Pokud cereálie zalijete mlékem nebo jogurtem, máte postaráno i o bílkoviny.
Ovocné džusy a káva
Kvalitní ovocné džusy jsou sice dobrým zdrojem vitamínů, většinou s sebou ale opět přináší další zbytečné umělé cukry. Sáhněte raději po čerstvém ovoci. V dužině se ukrývá vláknina, která je prospěšná pro naše střeva a také snižuje rychlost vstřebávaní rychlých cukrů. Tím se hladina cukru v krví nezvyšuje příliš rychle – prevence vzniku cukrovky.
Život bez kávy si umí představit jen málokdo. A co teprve ráno! Vyhněte se ale cukru a umělým sladidlům a dochucovadlům. Základní tekutinou pro naše tělo by měla být vždy voda!
Fotografie: Freepik Párky, uzeniny a pomazánky
Prefabrikované pomazánky a masné výrobky zpracovávané v továrnách by se v našem jídelníčku měly objevovat co nejméně. Uzeniny obsahují příliš soli a umělých dochucovadel. Uzeniny jsou naším zažívacím traktem velmi špatně zpracovatelné, proto zvyšují riziko rakoviny střev a konečníku. Pokud se bez uzenin neobejdete, vybírejte vždy ty s nejvyšším procentem obsahu masa. Pomazánky většinou obsahují nezdravé tuky, sůl a umělé přísady. Preferujte rostlinné tuky, ve formě hummusu, avokáda nebo kvalitního margarínu.
Bílé a sladké pečivo
Běžné pšeničné bílé pečivo se peče z mouky vyráběné z takzvaných vyčištěných obilných zrn – to znamená ze zrn bez slupky a endospermu. Právě tyto části zrna ale obsahují ty nejcennější látky. Celé obilné zrno v sobě ukrývá vitamíny (hlavně skupiny B) a minerály (železo, zinek, hořčík). Při výběru pečiva sledujte etikety. Výrobci se nás snaží obalamutit hlavně slovem „vícezrnné“, to ale není celozrnné! Chleba se také někdy přibarvuje karamelem, aby byl tmavý, tedy na první pohled zdravější. No a problém sladkého pečiva, jako jsou croissanty, koblihy a další, je snad jasný – zase ten proklatý cukr a bílá, na živiny chudá, mouka.
Zdroj: Healthline
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Potraviny, které jsou vhodné ke snídani a ty, díky nimž mohou hrozit vážné zdravotní potíže zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.