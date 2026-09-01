Potravinové moly dokáže od zásob odradit obyčejný bobkový list. Levná metoda ukončí nekonečný boj se škůdci

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Potravinové moly dokáže od zásob odradit obyčejný bobkový list. Levná metoda ukončí nekonečný boj se škůdciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pokud se vám stává, že doma občas narazíte na letícího mola, nebo dokonce na jeho housenku, můžete si být jistí, že se u vás někde usídlili. Se sušenými listy této bylinky se jich můžete zbavit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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