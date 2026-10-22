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Potlučená obrana Sparty volá o pomoc. Klub finišuje příchod mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu

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Sparta podle deníku Sport jedná o Janu Ruttovi, obránci se dvěma Stanley Cupy a zlatem z MS 2024. Ve Švýcarsku má ale smlouvu do roku 2027.
Potlučená obrana Sparty volá o pomoc. Klub finišuje příchod mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu

Potlučená obrana Sparty volá o pomoc. Klub finišuje příchod mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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