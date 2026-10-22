Potlučená obrana Sparty volá o pomoc. Klub finišuje příchod mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu

V neděli 18. října prohrála Sparta v O2 areně s Třincem 1:2. V oficiálním zápisu z utkání ještě figurovali všichni tři obránci, kolem kterých se teď točí pražské starosti: Ronald Knot, Marek Pysyk a Niko Seppälä. Podle deníku Sport může Knot chybět několik týdnů a klub současně řeší zdravotní stav Pysyka i Seppäläho. Do toho se objevilo jméno, které by v extralize zvedlo ze židle každého hokejového fanouška: Jan Rutta, pravák z Písku, šampion z Tampy a mistr světa z pražského šampionátu. Podle Sportu se jeho příchod rýsuje. Oficiálně ale zatím nic potvrzeno není a cesta z Ženevy do Prahy vede přes platnou smlouvu.
Marodka, která přišla po Třinci
Sparta podrobnosti o zdravotním stavu svých beků oficiálně nekomentovala. Časovou osu je proto potřeba číst opatrně. Do nedělního zápasu s Třincem nastoupili všichni tři, případné výpadky tak podle dostupných informací přišly až po něm.
Pokud by Sparta skutečně přišla o Knota, Pysyka i Seppäläho najednou, nejde o drobnost. Všichni tři jsou vedeni jako obránci prvního týmu a tvoří podstatnou část rotace. Knot s Pysykem navíc hrají na pravé straně, Seppälä je levák. Trenéři by museli přeskládat páry, sáhnout hlouběji do kádru a dát víc minut hráčům, se kterými dosud nepočítali.
Pro klub s titulovými ambicemi je to v říjnu nepříjemná, ale řešitelná situace. Otázka zní, jak ji řešit: krátkodobou výpomocí na pár týdnů, nebo hráčem, který zůstane v sestavě i po návratu zraněných.
Kdo je Jan Rutta a proč by ho chtěl každý
Rutta se narodil 29. července 1990 v Písku a v NHL odehrál osm sezon, celkem přes 400 zápasů. S Tampou Bay vyhrál Stanley Cup v letech 2020 a 2021, což potvrzuje i přehled vítězů podle soupisek v dokumentu NHL Stats. V roce 2024 přidal zlato z mistrovství světa v Praze, kde nosil v české obraně číslo 44.
Do Evropy se vrátil v srpnu 2025. Genève-Servette ho podle oficiálního oznámení klubu podepsalo na dvě sezony jako obránce hrající do obou směrů, kterého lze nasadit ve všech herních situacích a který snese vysoké vytížení. Sportovní manažer Servette Marc Gautschi vyzdvihoval jeho fyzickou sílu, bruslení a použitelnost v přesilovce i oslabení. Podle tehdejšího článku iSportu hrály při rozhodování roli i rodina a olympijské ambice. Už tehdy se v extralize spekulovalo, kam by mohl zamířit, a nejčastěji padalo právě jméno Sparty.
Ve Švýcarsku rozhodně nepatřil k okrajovým hráčům:
|Parametr
|Hodnota
|Post
|pravý obránce
|Výška
|190 cm
|Sezona 2025/26 (Servette, základní část)
|42 zápasů, 5+17, 22 bodů
|Průměrný čas na ledě
|19:32 na zápas
|Tituly
|Stanley Cup 2020 a 2021, MS 2024
Téměř dvacet minut na zápas v National League znamená roli v prvních dvou párech. Nejde o veterána, který by se na konci kariéry jen dohrával. Rutta je hráč v zápasovém rytmu, zvyklý na velké vytížení.
Hlavní zámek leží v Ženevě
Právě tady leží rozdíl mezi jednáním a hotovým přestupem. Rutta je dál veden na soupisce Genève-Servette a Swiss Hockey News uvádí jeho smlouvu do roku 2027. Na oficiální soupisce HC Sparta Praha zatím chybí. K 21. říjnu tak žádný veřejný oficiální zdroj jeho příchod nepotvrzuje.
Předčasný odchod by musel projít dohodou se Servette. Buď by se kluby domluvily na uvolnění, nebo by hráč se Ženevou ukončil kontrakt po vzájemné dohodě. Za jakých podmínek, není veřejně známo. Stejně tak nejsou dohledatelné částky. Ruttův švýcarský plat ani případné odstupné pro Servette nikdo nezveřejnil. Dá se ale čekat, že by Sparta neplatila jen samotnou mzdu, ale i cenu za to, že hráče švýcarský klub pustí uprostřed sezony.
Prostor pro jednání může podle nás otevírat složení ženevské obrany. Servette má na soupisce více zahraničních beků a nově i Švéda Adama Boqvista se smlouvou do roku 2028. Ve švýcarské lize, kde je počet cizinců v sestavě omezený, každé takové jméno přiostřuje boj o místo. Samo o sobě to ale neznamená, že Rutta odchází. Klub ani hráč nic takového neuvedli.
Kdy by mohl naskočit? To nejde slíbit. Nejdřív musí přijít dohoda klubů, pak registrace a oficiální oznámení. Sparta hraje mimo jiné 30. října v Mladé Boleslavi, ale bez potvrzeného přestupu je jakékoli datum debutu jen hádání. V hokejové praxi se taková věc umí vyřešit během pár dnů. Jenže jen tehdy, když jsou obě strany skutečně domluvené.
Proč by nešlo o pouhou záplatu
Kdyby Sparta Ruttu skutečně získala, nekoupila by náhradní díl za zraněné beky. Koupila by hráče, který okamžitě přestaví hierarchii celé obrany.
Knot, Pysyk a Seppälä tvoří kvalitní extraligovou rotaci. Rutta by ale nepřišel místo nich, spíš nad ně. V extralize by patřil do prvního páru, nasazovali by ho do oslabení proti nejlepším formacím soupeře a v koncovkách těsných zápasů. V přesilovce by mohl hrát jako pravák na modré čáře nebo jako jistější rozehrávač ve druhé formaci. Hodnota takového hráče se neměří jen body. Měří se klidem v obranném pásmu za stavu 2:1 v poslední minutě.
Pak je tu zkušenost, kterou si nekoupíte jinde. Dva Stanley Cupy znamenají dvě kompletní tažení play off v nejtěžší soutěži světa. Pro tým, který chce v dubnu slavit, je to argument, jenž se na začátku sezony v tabulce neprojeví. V play off ano.
Až se zranění hráči vrátí, Sparta by měla v obraně luxusní problém. Mladší hráči a hráči z hloubky kádru by klesli v pořadí, nejlepší čtyřka by zhoustla a trenér by měl na pravé straně tři zkušené praváky. Marketingově by šlo o menší událost než příchod útočné hvězdy z NHL, sportovně ale o jeden z nejhodnotnějších tahů, jaké lze v extralize v průběhu sezony udělat. Hráčů se dvěma Stanley Cupy a zlatem z MS se na trhu v říjnu moc nenabízí.
Návrat domů by Ruttovi navíc nezavíral dveře do reprezentace. Pokud bude zdravý a ve formě, pražská adresa by ho realizačnímu týmu národního mužstva spíš přiblížila.
Zatím ale platí, že Rutta obléká dres s číslem 44 v Ženevě, ne v Praze. Rozhodnutí přinese až oznámení jednoho z klubů nebo změna na oficiálních soupiskách. Do té doby zůstává pražský příběh rozjednaný, s jasným sportovním smyslem a jedním švýcarským podpisem, který ho drží zpátky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka