Postava vychytal Edmonton a v nájezdech smazal McDavida. Český nováček při debutu v NHL předvedl 25 zákroků

Rogers Place v Edmontonu, noc z pondělí na úterý českého času, buly ve 2:30. Proti Postavovi stáli Connor McDavid a Leon Draisaitl, dva nejproduktivnější hráči ligy. Sedmadvacetiletý rodák z Valašského Meziříčí měl za sebou v NHL jedinou třetinu, kterou odchytal o čtyři dny dřív ve Vancouveru. Z 28 střel pustil tři, v prodloužení odolal čtyřem pokusům Oilers a v nájezdech postupně zastavil McDavida, Draisaitla i Ryana Nugenta-Hopkinse. Jediný úspěšný nájezd celého večera proměnil Lucas Raymond. Podle agentury The Canadian Press se Postava stal teprve třetím brankářem v historii NHL, který vyhrál svůj první start proti týmu se dvěma aktuálními lídry kanadského bodování. A v Detroitu po tomhle večeru nejde jen o jednu výhru.
Večer, kdy Detroit třikrát dotahoval
Zápas Postavovi nic nedaroval. Detroit v Edmontonu třikrát prohrával o gól a třikrát vyrovnal. Za Red Wings skórovali Viktor Arvidsson a Emmitt Finnie, poslední slovo v základní hrací době měl kapitán Dylan Larkin. Trefil se 77 sekund před koncem třetí třetiny v době, kdy Detroit hrál bez brankáře. Podle The Canadian Press šlo už o třetí vyrovnání Red Wings v posledních dvou minutách v této sezoně, nejvíc v celé lize.
Pak přišlo prodloužení. Edmonton v něm vyslal na Postavu čtyři střely. Server Detroit Hockey Now upozornil na zákrok, který oficiální účet NHL sdílel jako moment, jenž udržel Red Wings ve hře. Stav 3:3 vydržel až do nájezdů.
Tam se zrodil příběh. Jako první šel na Postavu McDavid, nejlepší hokejista své generace. Neuspěl. Raymond na druhé straně skóroval. Draisaitl ani Nugent-Hopkins už Postavu nepřekonali a Detroit odjížděl ze západní Kanady s vítězstvím 4:3.
McDavid si přesto připsal asistenci a natáhl bodovou sérii od začátku sezony na 12 zápasů. Po utkání měl na kontě 34 bodů. Proti takovému soupeři má každý zákrok jinou váhu než v běžném říjnovém zápase.
„Je to úžasné. Cítím se jako dítě,“ řekl Postava po zápase. Jako malý kluk prý NHL sledoval a nečekal, že jednou bude stát v brance a vyhraje v ní zápas. O McDavidovi pro Detroit SportsNet řekl, že je „jeden z nejlepších hráčů, kteří kdy hráli“. A dodal, že nemá slov.
Z Přerova do Edmontonu bez draftu
Postavova cesta nevedla přes juniorské reprezentace ani přes draft. Vedla přes Přerov. V letech 2019 až 2024 tam nasbíral 96 startů s průměrem 2,01 gólu na zápas a úspěšností 93,6 %. V sezoně 2023/24 byl vyhlášen nejlepším brankářem druhé nejvyšší soutěže a vedl ji ve výhrách i úspěšnosti.
Teprve pak přišla extraliga a s ní sezona, kterou si brněnští fanoušci budou pamatovat dlouho. Postava dovedl Kometu k titulu, v play off měl úspěšnost 94,0 %, nejlepší ze všech brankářů. V rozhodujícím sedmém zápase finále proti Pardubicím chytil všech 21 střel. Detroit s ním 11. června 2025 podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu.
Osobní rovina k tomu patří. Po podpisu Postava připomněl, že mu otec zemřel, když mu bylo 13 let, a že se každý den snaží zlepšovat i kvůli němu. K hokeji ho přivedli rodiče s dědou, otec měl v jeho začátcích zásadní roli.
V zámoří pokračoval stejným tempem. Za Grand Rapids Griffins v sezoně 2025/26 zapsal bilanci 17-6-0, průměr 1,71, úspěšnost 93,7 % a čtyři nuly. Vytvořil klubové rekordy nováčka v průměru, úspěšnosti i počtu nul a se Sebastianem Cossou sdílel cenu Hap Holmes Memorial Award pro brankáře s nejnižším počtem obdržených gólů. Do nové sezony vstoupil ještě lépe: čtyři zápasy, čtyři výhry, průměr 1,25 a úspěšnost 95,4 %. Trey Augustine, další brankářská naděje Detroitu, měl v Grand Rapids ve stejném období průměr 3,27 a úspěšnost 88,2 %.
Šance přišla nečekaně. Podle oficiální zprávy Detroit Red Wings ho klub 22. října povolal nouzově, protože si Daniil Tarasov na tréninku „něco natáhl“. Ještě týž večer ve Vancouveru Postava naskočil do třetí třetiny místo Johna Gibsona a chytil sedm z osmi střel. To byl jeho skutečný debut v NHL. Zápas v Edmontonu byl jeho prvním startem od úvodního buly.
Cossa odešel, Postava zůstal. Teď víme proč
Nejzajímavější věta večera nepadla v kabině vítězů, ale na tiskové konferenci trenéra Todda McLellana. Postavu označil za velmi atletického brankáře, který dobře předvídá hru a umí přečíst zakončení střelce. Pak připomněl letní rozhodnutí vedení. Když organizace vymění brankáře draftovaného v prvním kole, podle McLellana „by měla vědět, co má“. A Detroit prý dobře věděl, že Postava umí přesně to, co předvedl v Edmontonu.
Red Wings na konci června poslali Cossu do týmu Utah Mammoth za 23. volbu draftu 2026, kterou využili na útočníka J. P. Hurlberta. Steve Yzerman tehdy vysvětloval, že rozhodnutí vycházelo z důvěry v brankářskou hloubku organizace. Jméno nedraftovaného Čecha tehdy na titulních stranách nebylo. Zpětně ale do té skládačky zapadá.
Podle nás je právě tohle skutečná hodnota úterní noci. Cossa byl roky prezentován jako brankář budoucnosti, vysoký, draftovaný v prvním kole, s jasně narýsovanou cestou do NHL. Detroit se ho vzdal a McLellan teď nahlas přiznává, že klub věděl, koho má v záloze. Výkon proti McDavidovi tak nepůsobí jako šťastná náhoda, ale jako potvrzení interní sázky.
Dostál, Vejmelka, Mrázek a teď Postava
Česká brankářská linie v NHL má v posledních letech silná jména a zajímavě vypadají i jejich první zápasy.
|Brankář
|Zápas
|Výsledek
|Zákroky
|Petr Mrázek
|7. 2. 2013, Detroit proti St. Louis
|výhra 5:1
|26
|Karel Vejmelka
|16. 10. 2021, Buffalo proti Arizoně
|prohra 1:2 po nájezdech
|32
|Lukáš Dostál
|9. 1. 2022, Anaheim proti Detroitu
|výhra 4:3 po nájezdech
|33
|Michal Postava
|26. 10. 2026, Edmonton proti Detroitu
|výhra 4:3 po nájezdech
|25
Čistě statisticky Postava nejvýraznější nebyl. Dostál při debutu zapsal klubový rekord Anaheimu v počtu zákroků, mimochodem právě proti Detroitu. Mrázek se zase stal teprve druhým brankářem v historii, který ve stejné sezoně vyhrál debut v ECHL, AHL i NHL. Vejmelka byl první hvězdou zápasu, i když Arizona prohrála.
Postavovým specifikem je soupeř. Zastavit v nájezdech dva nejlepší hráče současné ligy a k tomu zkušeného Nugenta-Hopkinse, to se do tabulky zapsat nedá. Ani do statistiky úspěšnosti, protože nájezdy se do ní nepočítají.
Co bude dál
Tady je potřeba oddělit ověřené od očekávaného. Postava byl povolán nouzově a Detroit jeho další start zatím nepotvrdil. Tarasov je mimo hru s blíže neurčeným problémem, který klub původně neoznačil za vážný. Termín jeho návratu známý není. Jakmile se vrátí a Gibson zůstane zdravý, může Postava zamířit zpět do Grand Rapids.
Pokud se ale zdravotní situace protáhne, Detroit má po pondělní noci velmi dobrý důvod dát Čechovi další šanci. Red Wings po výhře v Edmontonu drží bilanci 5-4-3 a 13 bodů, tabulka je zatím hustá a každý bod se počítá. Nejbližší zápasy hraje Detroit doma s Chicagem ve čtvrtek 29. října a se St. Louis v sobotu 31. října, pak vyráží k zápasům s Floridou a Tampou. V českém televizním programu do 1. listopadu se zápas s Chicagem zatím neobjevil.
Mluvit o Postavovi jako o budoucí jedničce je předčasné. Jako o vážném kandidátovi na roli dvojky v NHL už ale podle nás po tomhle večeru dává smysl uvažovat.
Kluk, který jako dítě sledoval po nocích na Valašsku NHL, teď v noci sám zastavil McDavida. V Detroitu si pamatují, kolik stál Cossa. Teď vědí, co za něj dostali navíc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka