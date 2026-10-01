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Postarejte se na podzim o keře rybízu a angreštu. Příští rok nebudete vědět, co s úrodou

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Dennívýzva
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Zahrádkáři mají na podzim plno práce, protože správné zazimování rozhoduje o úrodě v příštím roce. A platí to i v případě keřů rybízu a angreštu. Správný řez a výživa rozhodne o tom, zda budete příští sezónu sklízet plné mísy šťavnatých plodů. Zanedbané rostliny totiž rychleji stárnou a méně plodí.
Červený rybíz

Červený rybíz

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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