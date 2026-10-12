Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pospíšil přispěl k titulu Komety a teď chybí v sestavě. Média spekulují o třaskavém přestupu do Sparty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Útočník Kristián Pospíšil vynechal dva zápasy Komety. Klub mluví o zdravotních důvodech, kolem mistra z roku 2025 se ale rozběhly řeči o Spartě.
Pospíšil přispěl k titulu Komety a teď chybí v sestavě. Média spekulují o třaskavém přestupu do Sparty

Pospíšil přispěl k titulu Komety a teď chybí v sestavě. Média spekulují o třaskavém přestupu do Sparty

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:57

Reklama
Další články z SportyŽivě
Verstappenova dcerka sledovala jeho vítězství u televize. Její reakce dojala fanoušky a maminka ji musela zveřejnit
Verstappenova dcerka sledovala jeho vítězství u televize. Její reakce dojala fanoušky a maminka ji musela zveřejnit
Knapík se vrátil po 532 dnech léčby a mluvil o samých pozitivních pocitech. O týden později si přetrhl vaz na druhém koleni
Knapík se vrátil po 532 dnech léčby a mluvil o samých pozitivních pocitech. O týden později si přetrhl vaz na druhém koleni

Jan Knapík čekal na zápas 532 dní. Za Liberec se vrátil na patnáct minut, o týden později klub oznámil...

Siniaková se Šuaj vyhrály 13 zápasů v řadě a pak přišel výprask. Číňanka po finále prozradila, co bylo s Češkou špatně
Siniaková se Šuaj vyhrály 13 zápasů v řadě a pak přišel výprask. Číňanka po finále prozradila, co bylo s Češkou špatně

Siniaková s Čang Šuaj prohrály finále v Pekingu 1:6, 2:6 a skončila jim série 13 výher. Číňanka pak při...

Ještě nedávno bojovali o finále konference. Philadelphia s Vladařem a Jiříčkem zažívá nejhorší start v dějinách klubu
Ještě nedávno bojovali o finále konference. Philadelphia s Vladařem a Jiříčkem zažívá nejhorší start v dějinách klubu

Philadelphia vstoupila do sezona sedmi zápasy bez výhry. Bilance 0-5-2 a skóre 8:28 znamenají nejhorší...

Lyžařka Vlhová přišla o partnera i koleno a ocitla se na dně. Teď překvapila otevřeností, která je ve sportu vzácná
Lyžařka Vlhová přišla o partnera i koleno a ocitla se na dně. Teď překvapila otevřeností, která je ve sportu vzácná

Petra Vlhová má za sebou pád v Jasné, dvě operace kolena i rozchod. Před startem sezony v Söldenu otevřeně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.