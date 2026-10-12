Pospíšil přispěl k titulu Komety a teď chybí v sestavě. Média spekulují o třaskavém přestupu do Sparty

Pondělí 5. října, České Budějovice. Kometa prohrála na ledě Motoru 1:5 a Pospíšil v ní ještě nastoupil, s asistentským „A“ na dresu. O tři dny později v Praze chyběl, chyběl i doma proti Plzni. Trenér Kamil Pokorný po plzeňském utkání vysvětlení zúžil na jednu větu: absence je ze zdravotních důvodů. Diagnózu ani termín návratu neuvedl, přestože u ostatních zraněných hráčů podrobnosti zmínil. Vzniklou mezeru vyplnily spekulace o přestupu, a to rovnou k rivalovi, s nímž se Pospíšil před rokem a půl veřejně hádal.
Co je potvrzené a co ne
Oficiální verzi popsal web Hokej.cz: Pospíšil chybí kvůli zdraví. Nejde o trest ani o přestupový krok. Zda se zranil přímo v Budějovicích, nebo se problém projevil až po zápase, klub nesdělil.
S přestupem do Sparty je to složitější. Primární zdroj, tedy konkrétního novináře, podcast nebo člověka zevnitř, který by tuto informaci jako první vypustil, jsme v otevřených zdrojích nedohledali. iDNES.cz po utkání s Plzní zmínil spekulace o možných odchodech Pospíšila a Davida Svozila s tím, že se zatím nenaplňují. Víc veřejně doloženo není.
Pospíšil tak zůstává hráčem Komety. Přestupovou zprávu by zatím nikdo neměl brát jako hotovou věc. Jako téma, které Brno musí sledovat, ale ano.
Proč zrovna Sparta zní jako výbuch
Stačí se vrátit do dubna 2025. Semifinále mezi Spartou a Kometou došlo do sedmého zápasu a Pospíšil v něm byl jednou z nejhlasitějších postav. Před rozhodujícím utkáním řekl, že chce ještě víc emocí, mluvil o tom, že půjde po hráčích soupeře, a tvrdil, že na něj sparťanský Filip Chlapík plivl.
Kometa sérii vyhrála, ve finále přešla přes Pardubice a slavila titul. Pospíšil k němu přispěl v základní části 35 body (8 gólů, 27 asistencí) ve 46 zápasech, v play-off přidal 3 góly a 5 asistencí v 16 utkáních. Oficiální historie klubu ho vede mezi útočníky mistrovského kádru.
Hráč, který v dresu Komety Spartu dráždil a pomohl ji vyřadit, by tak v jejím dresu znamenal víc než běžný přesun. Pro brněnské fanoušky by šlo o otázku identity. Rivalita navíc nevychladla: Kometa v létě získala obránce Aarona Irvinga, s nímž Sparta před sezonou nepočítala, a ten hned proti Motoru skóroval. Mezi oběma kluby se hráči stěhují. Zatím ale bez Pospíšila.
Čísla, kvůli kterým se Brno nemůže tvářit klidně
Kariérní profil na Hokej.cz ukazuje, že titulovou sezonu Pospíšil ještě překonal. V ročníku 2025/26 nasbíral 43 bodů v 50 zápasech, tedy 0,86 bodu na utkání. Tím se zařadil mezi hlavní ofenzivní opory týmu.
|Sezona
|Zápasy
|Body
|Body na zápas
|2024/25 (základní část)
|46
|35
|0,76
|2025/26
|50
|43
|0,86
|2026/27 (před absencí)
|7
|5 (1+4)
|0,71
Letošní tempo je o něco nižší, sedm zápasů je ale příliš malý vzorek na závěry. I tak zůstává jedním z produktivnějších útočníků Komety.
K tomu se přidává smluvní rámec. Kometa v lednu 2024 na svém webu oznámila, že Pospíšil podepsal smlouvu „na další tři roky“. Přesné datum konce klub neuvedl. Pokud by smlouva pokrývala tři celé sezony, vypršela by po aktuálním ročníku. Veřejně potvrzené informace o jednání o nové smlouvě chybí. Obecná logika trhu je ale jasná: u produktivního hráče v posledním roce kontraktu tlak konkurence od zimy roste a každý týden bez podpisu dává prostor jiným klubům.
Jak Kometa hraje bez něj
První zápas bez Pospíšila dopadl nejlépe, jak mohl. Kometa vyhrála 8. října na Spartě 4:3 po prodloužení, rozhodl Robert Leino a výrazně se ukázali Flek, Filip Král, Adam Zbořil, Brabenec i brankář Stezka. Doma s Plzní už se tolik nedařilo: prohra 1:2 po prodloužení.
Pokorný musel útok přeskládat. Do sestavy se dostávali Hartl, Kunc, Kollár, Čajkovič či Brabenec, měnily se kombinace kolem Leina, Fleka, Ilomäkiho, Zbořila a bratrů Zohornových. Po Plzni ale trenér mluvil hlavně o soubojích a zlepšování. Přestupové řeči nekomentoval a z kabiny o jejich dopadu nic veřejně nezaznělo.
Další zápas hraje Kometa v pátek 16. října na Kladně. Zda už v něm Pospíšil nastoupí, klub zatím nepotvrdil.
Kde je skutečné riziko
Podle nás nespočívá hlavní napětí v tom, jestli Pospíšil zítra zmizí do Prahy. Fakta zatím ukazují na zdravotní pauzu, ne na odchod. Riziko leží jinde: Kometa má v kádru hráče, který dává body, nese emoce a umí rozhodit soupeře, a jeho smlouva se podle všeho blíží ke konci.
Jeho výbušnost je přitom dvousečná. V rivalitních zápasech má cenu zlata, vyžaduje ale také disciplínu. Pro Spartu by byl zajímavý i jako protivník, kterého je lepší mít na své straně. Ve Spartě by ovšem musel soupeřit s Chlapíkem, Špačkem, Řepíkem, Shorem, Blümelem nebo Kousalem a tak výraznou roli jako v Brně by mít nemusel.
Pokud Kometa podepíše novou smlouvu brzy, spekulace utichnou samy. Pokud bude čekat, z běžného smluvního tlaku se může stát skutečný tržní problém.
Na Kladně se možná ukáže, jestli se Pospíšil vrací. Pro Kometu je ale podstatnější otázka, kterou si klade každý fanoušek při pohledu na jeho jméno v soupisce: jestli ho tam uvidí i příští podzim.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka