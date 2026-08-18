Poslední volby, které ANO ještě nevyhrálo: Babiš Senát neumí, letos to ale může zlomit

Čísla mluví brutálně jasně. Ve sněmovních volbách 2025 ANO sebralo 34,51 procenta hlasů a 80 mandátů. V krajích rok předtím 35,38 procenta. V Senátu? Ještě v roce 2020 z dvaceti nasazených kandidátů vytěžilo jedinou výhru. Jedinou. Babiš to tehdy sám shrnul slovy „Senát prostě neumíme.“ Jenže od té doby se křivka láme. Tři výhry v roce 2022, devět senátorů spojených s ANO v roce 2024. A letos hnutí obhajuje v celém cyklu 27 obvodů jediný mandát, v Karviné. Téměř každý zisk půjde do plusu. Aritmetika průlomu je na stole.
Systém, který trestá nejsilnějšího
Dvoukolový většinový systém je pro ANO politická past, a je absurdní, jak málo se o tom mluví. Ve sněmovních a krajských volbách rozhoduje poměrný systém: čím víc hlasů, tím víc mandátů. Logické, přímočaré, pro silnou značku ideální. Senát funguje přesně naopak. Jednomandátové obvody, dvě kola, duely jeden na jednoho. Nestačí být nejpopulárnější stranou v zemi, kandidát musí buď překročit padesát procent už v prvním kole, nebo přežít finálový souboj, v němž se proti němu historicky slepovaly hlasy celého zbytku spektra.
Právě tohle byl roky antibabišovský pojistný mechanismus Senátu. Ne nějaká sofistikovaná strategie, ale prostá gravitace: ve druhém kole se voliči STAN, ODS, Pirátů, KDU-ČSL i TOP 09 přiklonili k tomu, kdo měl šanci kandidáta ANO porazit. Fungovalo to spolehlivě. V roce 2020 ANO dostalo devět svých lidí do druhých kol, a sedm z nich tam padlo.
Prokletí slábne, a ne náhodou
Říct, že ANO v Senátu neumí, bylo ještě před čtyřmi lety férová diagnóza. Dnes je to už spíš nostalgická vzpomínka. Trend posledních tří cyklů je jednoznačný:
- 2020: 1 výhra z 20 kandidátů
- 2022: 3 výhry (z toho Ladislav Václavec už v prvním kole)
- 2024: 9 senátorů spojených s ANO včetně koaličních kandidatur, tři vítězství v prvním kole
To není statistický šum. To je systematický posun, který iROZHLAS podrobně zmapoval a který říká jednu nepříjemnou věc: antibabišovská pojistka druhého kola přestává fungovat. Buď se soupeři nedokážou sjednotit, nebo voliči už nemají dost energie na taktické hlasování. Možná obojí.
Klub ANO v Senátu má k únoru 2026 patnáct členů, byť je potřeba dodat, že pod hlavičkou sedí i Róbert Šlachta zvolený za Přísahu nebo Jana Zwyrtek Hamplová jako nezávislá. Čistě stranické držení je užší. Ale právě proto je letošní cyklus tak důležitý.
Aritmetika, která hraje za Babiše
Letos se volí ve 27 obvodech a ANO v nich obhajuje jediný mandát, obvod 75 Karviná, kde sedí Ondřej Feber zvolený v roce 2020. Všude jinde jde o útok na cizí území. A přesně v tom spočívá průhledný, ale účinný trik letošní matematiky: i kdyby ANO získalo „jen“ pět nebo šest křesel, bude to vypadat jako historický průlom. Protože startuje z nuly.
Hnutí to ví a chystá se systematicky. Podle dosud zveřejněných nominací počítá minimálně s 25 kandidáty, jen ve dvou obvodech mělo ještě v červenci otazníky. V Praze nasazuje Karla Grabeina Procházku, Zdeňka Mahdala či Radka Žaluda, v Brně Jaroslava Štěrbu, na Pelhřimovsku Michala Kozára. Nejde o symbolickou účast. Jde o plošný útok.
Proč by to mělo zajímat každého voliče
Senát není dekorace. Je to instituce s tvrdou ústavní mocí, a kdo ji podceňuje, buď nerozumí Ústavě, nebo mu to vyhovuje. Prezident jmenuje soudce Ústavního soudu se souhlasem Senátu. U ústavních a volebních zákonů je souhlas horní komory nezbytný, Sněmovna ho nemůže přehlasovat. U běžných zákonů potřebuje na přehlasování senátního veta minimálně 101 hlasů.
Pokud ANO letos v Senátu výrazně posílí, nezmění se nic „od pondělí“. Změní se ale tempo a podoba legislativy, prostor pro ústavní změny a složení Ústavního soudu na příští dekádu. To není poplašná zpráva. To je mechanika české ústavní rovnováhy.
Skutečný test: druhé kolo
Klíčová otázka letošního října nezní, kolik prvních kol ANO vyhraje. Ta vyhraje skoro jistě hodně, značka je silná, soupeři roztříštění. Skutečný test přijde 16. a 17. října v druhém kole. Dokážou se rivalové ještě jednou semknout proti kandidátům ANO, jako to dělali roky? Nebo je éra taktického hlasování u konce?
Pokud ANO letos Senát „zlomí“, nebude to důkaz, že se horní komora probudila k lásce k Babišovi. Bude to důkaz, že jeho soupeři definitivně přestali umět proměnit druhé kolo v pojistku.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka