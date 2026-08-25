Poslední srpnový týden prověří vaši důvěru a rozhodování: Mnohá znamení čeká úspěch, některá si ale musí dát pozor na nečekané zkoušky

Právě tento týden bude převládat energie kovu, která přeje oblasti práce. Ať už jde o pracovní pohovory, náročné úkoly či podepisování smluv, nyní je ten správný čas. Neodkládejte ani řešení složitých finančních situací. Tato energie bude proudit první dny, následně ji nahradí energie vody, která s sebou přináší hluboké přemýšlení nad emocemi, silnou potřebu klást si otázky či osobnější rozhovory. A jelikož se Zhongyuan pojí s dušemi, je možné, že se vám začnou vynořovat různé vzpomínky z minulosti, a to nejen na blízké. Tento týden přeje připraveným, všímavým a vnímavým jedincům.
Znamení, které tento týden pocítí i negativní energii
Potkan
Pro Potkany budou první dny týdne nepředvídatelné. Možná získáte pocit, že věci nejsou tak, jak jste si je představovali. Můžete pociťovat tlak v souvislosti s cestováním, nečekanými výdaji a budete narážet na nedostatek osobní svobody. Dávejte si pozor na ukvapená rozhodnutí jen z toho důvodu, že se cítíte zahnáni do kouta. Před nákupem si raději ověřte ceny. Emoce během tohoto týdne mohou být mnohem intenzivnější, takže byste mohli ublížit slovy, i když jste to tak nemysleli. Raději si tak odpověď promyslete nebo mlčte.
Kohout
Kohouti by měli být ve střehu, a to zejména 27. srpna. Buďte ostražití vůči osobám i situacím, ale hlídejte se, abyste nebyli příliš kritičtí. Dávejte si pozor, abyste zbytečně nehledali skryté významy ve zprávách, ve kterých nejsou. Ne všechno je tak negativní, jak se vám může na první pohled zdát. Vyhněte se také pomluvám či negativním řečem o lidech ve svém okolí. Raději se snažte každou situaci řešit diskrétně, což vám pomůže zachovat si chladnou hlavu a vypustit stres.
Pes
Pro znamení Psa bude tento týden mírně náročný, jelikož vás čeká nalezení rovnováhy mezi vašimi pracovními povinnostmi a domácností. I když možná pociťujete nutkání vyřešit všechno kolem sebe, nedělejte to, někdy to za to nestojí. Musíte si na sebe dávat pozor, ne všechno totiž leží na vašich bedrech. Je velmi důležité si určit hranice. I když jste zodpovědný člověk, který má rád věci hotové, nepřebírejte zodpovědnost za to, co nemusíte. Dříve než se do něčeho pustíte, pořádně zvažte, jestli vás to příliš emočně nevyčerpá.
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Kterým znamením se bude tento týden dařit?
Králík
Poslední týden v měsíci může vašemu znamení přinést mnoho příležitostí a podpořit vaši emocionální stránku. Co to znamená? Nebojte se více otevřít a projevovat své emoce – nebude to na škodu. Netlačte však na ostatní a zachovejte si klidný přístup. Nepodceňujte ani malé šance, které vám přijdou do života, neboť mohou hodně změnit. V pracovní oblasti se také vyplatí kráčet vpřed, ale s opatrností, což může přinést do vašeho života nové nápady a inspiraci.
Had
Vaše znamení v sobě nese přirozenou vnímavost a empatii, ale také skvělou schopnost včas zanalyzovat různé situace. To vám pomáhá při plánování či řešení náročných problémů, a tak nezapomínejte, že právě to je vaší silnou stránkou. Dávejte si pozor na detaily. Ty jsou někdy důležitější, než se může zdát. Neskrývejte své emoce a také nehodnoťte druhé přehnaně přísně. I když máte silnou intuici, je třeba si ověřovat fakta. Tento týden vám přinese různé odpovědi.
Tygr
Pro Tygry bude týden vhodný pro učení, rozvoj či promyšlení nových strategií. Při důkladném přemýšlení a analýze se vám v hlavě objeví jasnější představa o tom, zda je váš nový záměr plně realizovatelný. Pokud v práci zkusíte předložit svůj nápad, můžete čekat, že odezva bude pozitivní. Systematický přístup má větší šanci přinést pokroky, dávejte si proto pozor na spontánní reakce či přehnané prvotní nadšení.
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Drak
Draci budou mít konečně příznivější období, dostatek prostoru pro komunikaci a také pro praktická rozhodnutí. Proto je důležité si tento týden naplánovat setkání, jelikož diskuse se budou vyvíjet příznivě pro obě strany. Štěstí je na vaší straně, tak komunikujte a poslouchejte. I malá úprava slov či vět může přispět k úspěchu a k minimalizaci konfliktů. Nebojte se ani témat, kterým jste se dlouho vyhýbali.
Znamení, která čeká zcela vyvážený týden
Buvol, Kůň, Koza, Opice a Prase budou mít docela stabilní týden. Buvoli by měli zůstat věrní svým pravidlům v práci. Koně budou plní elánu a energie, ale neměli by kvůli tomu zbytečně ztrácet trpělivost. Kozy mohou dosáhnout nečekané harmonie v rodině, je však nutné si stanovit a rozdělit úkoly. Opice si musí dávat pozor na přehnaný humor v situacích, kdy je nutná seriózní odpověď. Prasata by neměla poslouchat drby, které by je nutily k přemýšlení, protože by je neměla brát naprosto vážně. Výše zmiňovaná znamení by se měla držet praktických plánů a udělat si kopie důležitých dokumentů, aby je pak v případě potřeby zbytečně nehledala. Osobní záležitosti neřešte hned s horkou hlavou, ale nechte je dozrát.
Zdroje: Timesofindia, Hindustantimes, Yourtango