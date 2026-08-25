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Poslední sklizeň byla řepka. O sedmnáct let později pole pokrývaly orchideje – bez jediného výsevu

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Když v roce 2005 sklidili z nevelkého pole v severním Norfolku poslední úrodu řepky, nevypadalo místo jako začátek budoucí botanické atrakce. Desítky let se zde pěstovala pšenice, ječmen, oves, cukrová řepa a další plodiny, používala se hnojiva i zemědělská chemie a původní travní společenstvo dávno zmizelo.
Poslední sklizeň byla řepka. O sedmnáct let později pole pokrývaly orchideje – bez jediného výsevu

Poslední sklizeň byla řepka. O sedmnáct let později pole pokrývaly orchideje – bez jediného výsevu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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