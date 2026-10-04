Poslední sekání trávníku rozhoduje o celé příští sezóně. Jedna chyba ve výšce střihu a na jaře vás čekají hnědé fleky po celé zahradě

Klíč spočívá v jediném čísle: výška porostu, se kterou trávník vstoupí do dormance. Podle britské Royal Horticultural Society i amerických univerzitních poraden se bezpečná podzimní meta pro běžný domácí trávník pohybuje kolem čtyř centimetrů. Dost listové plochy na to, aby rostlina zůstala vitální, a zároveň dost nízký porost, aby se pod sněhem neslehával do vlhké plsti.
Proč právě 4 centimetry chrání trávník před zimními škodami
Představte si trávníkové stéblo jako solární panel. Čím víc listové plochy mu zůstane, tím déle dokáže fotosyntézou plnit kořenové zásoby před nástupem zimy. Chladnomilné trávy, které tvoří naprostou většinu českých zahradních směsí, na podzim přirozeně obnovují výhony a ukládají živiny do hlubokého kořenového systému. Univerzita v Minnesotě popisuje toto období jako druhou vlnu růstu, která rozhoduje o jarní kondici celého porostu.
Seříznete-li stébla pod tři centimetry, připravíte je o kritickou část tohoto aparátu. Rostlina zeslábne, kořeny zůstanou mělké a na jaře se objeví holá místa, kam okamžitě pronikne mech a plevele. Opačný extrém, tedy ponechat porost na osmi či deseti centimetrech, vytvoří pod první sněhovou pokrývkou ideální mikroklima pro houbové patogeny. Vysoká stébla se přitisknou k zemi, drží vlhkost a teplota pod tímto „dekovým efektem“ kolísá kolem nuly. Přesně v tom rozmezí prosperuje
Microdochium nivale, původce plísně sněžné, jehož teplotní optimum leží mezi 0 a 10 °C.
Čtyřcentimetrový střih funguje jako kompromis: zachovává dostatečnou listovou plochu pro podzimní metabolismus a současně minimalizuje objem biomasy, která by se přes zimu mohla zplstnatět.
Kdy přesně sekat: regionální okna pro české zahrady v roce 2026
Správný okamžik posledního střihu neurčuje kalendář, ale chování porostu. Rozhodující signál zní prostě: tráva viditelně zpomalila růst, stébla přirůstají jen nepatrně, ale ještě je co srovnat. Prakticky to znamená sledovat pět až sedm po sobě jdoucích dnů, kdy denní maxima klesají k 10–12 °C a noční teploty se blíží nule.
Pro podzim 2026 nabízí
ČHMÚ měsíční výhled do 25. října s nadprůměrným až průměrným teplotním průběhem a nejchladnějším závěrem období, kdy noční teploty klesají kolem 3 °C a denní kolem 12 °C. Výhled ovšem platí pro celé Česko a regionální nuance nezachycuje. Teplotní normály 1991–2020 přitom ukazují zřetelné rozdíly:
Region Říjnový normál Listopadový normál Čechy 8,0 °C 3,4 °C Morava 8,5 °C 3,9 °C
Z toho plyne orientační rozvrh:
Nížiny a teplejší městské lokality – poslední sečení přibližně 24. října až 8. listopadu 2026. Vysočina, chladné kotliny – zhruba 15. až 31. října 2026. Horské a podhorské polohy – podle zastavení růstu i dříve, klidně v první polovině října.
Podle nás dává mnohem větší smysl pracovat s tímto regionálním oknem než hledat jeden univerzální víkend pro celou republiku. Nadmořská výška dokáže posunout termín o dva týdny oběma směry.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Pravidlo třetiny a zákaz chůze po zmrzlém trávníku
Při posledním střihu platí totéž co při každém jiném: nikdy neodstraňujte víc než třetinu délky listu najednou. RHS toto pravidlo označuje za zásadní prevenci stresu; porušení vede k mělkému kořenění, hnědnutí a vyšší náchylnosti k chorobám i suchu. Pokud váš porost měří osm centimetrů a chcete se dostat na čtyři, rozložte sestřih do dvou sečení s odstupem několika dnů.
Stejně důležité je sekat za sucha. Mokrá stébla se trhají místo čistého řezu, zbytky se lepí na nože a nerovnoměrný střih otevírá vstupní brány infekcím. A jakmile se na trávníku objeví jinovatka nebo námraza, sekačka i nohy mají na zahradě stopku.
Mechanismus poškození zmrzlého porostu je překvapivě brutální. V listech se tvoří drobné ledové krystalky. Když na takové stéblo šlápnete, tlak zatlačí krystaly do buněčných stěn a propíchne je, podobně jako byste zmáčkli naplněný balonek s jehličkami uvnitř. Poškozené buňky odumřou a na jaře se objeví hnědé stopy přesně v trasách, kudy jste přes zimu chodili. Univerzita v Nebrasce upozorňuje, že opakovaný sešlap navíc zhutňuje půdu, což brání jarnímu obrůstání.
Co dělat, když sněžná plíseň přesto udeří
I při správném střihu může kombinace dlouhého sněhového krytu a teplot kolem bodu mrazu spustit rozvoj houbových chorob. Šedá sněžná plíseň se projevuje kruhovitými žlutavými až bělavě šedými skvrnami s matným, slehlým středem.
Illinois Extension popisuje infekční optimum mezi −1 a 7 °C a upozorňuje, že skvrny mohou po tání srůstat do rozsáhlejších ploch. Fusariová varianta, kterou RHS řadí pod „sněžnou plíseň“, vytváří menší žloutnoucí ložiska, jež postupně hnědnou a expandují.
Jarní záchrana vypadá takto:
Jemně vyhrabat zplstnatělou biomasu, a uvolnit tak proudění vzduchu k půdnímu povrchu. Nechat postižená místa oschnout a sledovat, zda z korunek raší nové výhony. Pokud do tří až čtyř týdnů po oteplení zůstanou holá místa, přistoupit k dosevu nebo dosadování. Podpořit regeneraci lehkým jarním hnojením.
Staré jizvy po šedé sněžné plísni mohou zůstat viditelné až do května či začátku června. Trvalé zničení trávníku ovšem hrozí spíše při opakovaném zimním sešlapu nebo masivním rozvoji choroby na velkých plochách.
Podzimní hnojivo s draslíkem: pomocník, nebo zbytečný výdaj?
Takzvané „winterizer“ směsi s vyšším podílem draslíku slibují zpevnění buněčných stěn a lepší mrazuvzdornost. Univerzita v Minnesotě potvrzuje, že draslík může podpořit odolnost, ovšem s podstatnou výhradou: pokud půda draslíkem netrpí deficitem, přínos bývá zanedbatelný. Illinois Extension doporučuje nejprve ověřit živiny v půdě rozborem a teprve poté investovat do specializovaného podzimního hnojiva.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková