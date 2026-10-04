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Poslední sekání trávníku rozhoduje o celé příští sezóně. Jedna chyba ve výšce střihu a na jaře vás čekají hnědé fleky po celé zahradě

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Poslední podzimní sečení patří k nejpodceňovanějším zahradnickým zásahům roku. Většina majitelů trávníků ho odbude stylem „ještě to jednou vezmu co nejníž, ať mám klid do jara“. Jenže právě tahle logika vede k tomu, že v březnu zírají na kruhovité skvrny odumřelé trávy a přemýšlejí, co se stalo.
Poslední sekání trávníku rozhoduje o celé příští sezóně. Jedna chyba ve výšce střihu a na jaře vás čekají hnědé fleky po celé zahradě

Poslední sekání trávníku rozhoduje o celé příští sezóně. Jedna chyba ve výšce střihu a na jaře vás čekají hnědé fleky po celé zahradě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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