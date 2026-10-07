Poslední sečení trávníku před zimou. Proč rozhoduje výška pět centimetrů a teplota půdy

S příchodem podzimních plískanic stojí většina zahrádkářů před každoročním dilematem, kdy naposledy vyjet se sekačkou a jak vysoko nastavit žací ústrojí. Mnoho lidí udělá zásadní chybu v tom, že trávník v říjnu oholí na nejnižší stupeň v naději, že budou mít až do jara pokoj. Jiní zase nechají trávu přerůst v přesvědčení, že vyšší porost poslouží jako hřejivá peřina proti mrazu. Obě tyto krajnosti jsou však pro trávník nebezpečné: nízký střih obnaží a zmrazí odnožovací uzliny, zatímco přerostlá stébla pod tíhou sněhu polehnou a vytvoří ideální líheň pro ničivou sněžnou plíseň.
Klíčem k úspěšnému přezimování trávníku není konkrétní datum v kalendáři, ale teplota půdy a fyziologický stav travních stébel. Podle
agronomických doporučení University of Nebraska-Lincoln pro podzimní péči o trávník přestávají chladnomilné travní druhy aktivně přirůstat ve chvíli, kdy průměrná teplota půdy v hloubce pěti centimetrů trvale klesne pod šest až sedm stupňů Celsia. Do té doby tráva fotosyntetizuje, ukládá zásobní cukry do kořenového systému a její růst se pouze zpomaluje. Zazimování sekačky příliš brzy znamená, že trávník do prosince nekontrolovaně povyroste a vstoupí do zimy nepřipravený. Zlaté pravidlo pěti centimetrů: Proč nesekat příliš nízko ani vysoko
Zatímco během parného léta se doporučuje udržovat výšku trávníku kolem čtyř centimetrů a při vlnách veder ještě o centimetr výše kvůli stínění půdy, podzimní strategie má zcela odlišná biologická pravidla. Pro poslední seč sezóny je ideální výška v rozmezí 4,5 až 5,5 centimetru.
Pokud trávník před zimou seříznete příliš nízko (pod tři centimetry), obnažíte odnožovací uzliny, které se nacházejí těsně nad povrchem půdy. Tyto uzliny představují růstová srdíčka rostlin, z nichž na jaře vyrážejí nové odnože. Při holomrazech bez sněhové pokrývky ledový vítr tyto citlivé tkáně doslova spálí a na jaře vám zůstane řídký, flekatý porost plný holých míst. Nízký střih navíc omezí plochu zelených listů, takže tráva ztratí schopnost akumulovat rezervní sacharidy nezbytné pro jarní regeneraci.
Opačný extrém – ponechání trávníku vyššího než sedm až osm centimetrů – je však ještě nebezpečnější. Dlouhá stébla pod tíhou prvního těžkého sněhu polehnou a přimáčknou se k mokré půdě. Vznikne neprodyšná zplstnatělá vrstva, pod níž se drží stoprocentní vlhkost a teplota těsně nad nulou. Toto specifické mikroklima je dokonalým inkubátorem pro houbu
Microdochium nivale, známou jako plíseň sněžná. Ta pod sněhem napadá pletiva a po jarní oblevě odhalí slizké, růžovobílé povlaky uhnilého drnu. Ostrý žací nůž zabraňuje roztřepení konců stébel a vzniku podzimních houbových infekcí. Foto: Tony Webster / Wikimedia Commons CC BY 2.0 Tupý nůž a mulčování: Dvě chyby, které v chladu trávník dorazí
Při podzimním sečení záleží nejen na nastavené výšce pojezdu, ale také na technickém stavu sekačky. V říjnu a listopadu je travní porost téměř neustále vlhký od ranní rosy a mlh. Pokud do takového trávníku vjedete s tupým žacím nožem, stébla nebudou čistě seříznuta, ale doslova urvána a roztřepena.
V létě za teplého a suchého počasí se roztřepená rána na špičce listu zacelí během několika hodin. V chladném podzimním vzduchu při vysoké vlhkosti však roztřepené konce stébel nezasychají, nýbrž začnou odumírat a žloutnout. Vznikají otevřené rány, které slouží jako vstupní brána pro spory houbových patogenů. Nabroušení a vyvážení nože před poslední sečí je proto tou nejjednodušší prevencí proti žloutnutí trávníku přes zimu.
Druhou fatální chybou je podzimní mulčování. V létě je drcení posečené trávy a její ponechání na trávníku prospěšné, protože půdě vrací vláhu a živiny. Na podzim se však biologická aktivita půdních mikroorganismů a žížal prudce zpomaluje. Nasekaná trávní hmota se nerozloží, ale promění se v mazlavou kaši, která ucpe přístup vzduchu ke kořenům. Při podzimním sečení proto vždy důsledně používejte sběrný koš. Podobně důležité je kombinovat správné sečení s
podzimním hnojením trávníku draslíkem, který zpevňuje buněčné stěny a brání vymrznutí.
Plesnivý trávník po zimě je chybou podzimní péče. Místo letního dusíku potřebuje draslík a shrabat listí Srovnávací tabulka: Výška podzimního sečení a rizika pro trávník
Nastavení výšky žacího ústrojí přímo ovlivňuje schopnost porostu odolat zimním extrémům:
Výška střihu Stav odnožovací zóny Vliv zimního počasí Hrozící biologické riziko Příliš nízký (< 3,5 cm) Obnažená a nechráněná růstová srdíčka Citlivost na holomrazy a ledový vítr Vymrznutí uzlin, jarní prořídnutí drnu Ideální podzimní (4,5–5,5 cm) Kryté uzliny, dostatek plochy pro asimilaci Stébla drží vzpřímeně i pod lehkým sněhem Optimální ochrana, minimální riziko chorob Příliš vysoký (> 7,0 cm) Hustá nadzemní hmota bez opory Sníh stébla přitlačí a slepí k zemi Masivní rozvoj sněžné plísně (Microdochium) Mulčování bez koše Udusaný povrch zeminového profilu Zbytky trávy vytvoří neprodyšnou bariéru Hniloba drnu, rozvoj plísní a mechů Promrzlý trávník s ranní námrazou je křehký a jakékoliv sešlapání poškozuje pletiva. Foto: Famartin / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Kdy definitivně sekačku odstavit: Sledujte počasí, ne datum
Přesný termín poslední seče se v různých regionech České republiky výrazně liší. V nížinách jižní Moravy nebo Polabí roste tráva často ještě v polovině listopadu, zatímco v podhorských oblastech vegetace končí už v polovině října. Podle podrobných instrukcí z
metodického kalendáře péče o trávník University of Wisconsin-Madison je nutné pokračovat v pravidelném sečení až do chvíle, kdy tráva definitivně zastaví svůj růst a přejde do zimního klidu.
Sekačku proto neschovávejte unáhleně do kůlny. Pokud po teplém říjnu přijde slunečný začátek listopadu s denními teplotami kolem deseti až dvanácti stupňů, trávník během dvou týdnů spolehlivě povyroste o další dva centimetry. V takovém případě je nutné vyjet se sekačkou znovu a přebytečnou délku zkrátit na cílových pět centimetrů. Poslední seč provádějte vždy za suchého odpoledne, kdy oschla ranní rosa i námraza, aby kola sekačky nerozmačkala měkký podmáčený drn.
Předcházení houbovým chorobám na travních porostech má oporu i v legislativě. Podle
§ 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči je každý vlastník povinen zjišťovat výskyt a omezovat šíření škodlivých organismů, mezi něž parazitické houby trávníků jednoznačně patří. Jakmile sekačka splní svůj poslední úkol, nezapomeňte na důkladnou očistku žací komory od zbytků mokré trávy a na postupy popsané při správném zazimování zahradní techniky a sekačky, aby v karburátoru nezvětral starý benzín.
Starý benzín v sekačce ucpe přes zimu karburátor. Zazimování s plnou nádrží zničí motor Zákaz šlapání na promrzlý trávník: Pravidlo pro zimní měsíce
Jakmile sekačka zaparkuje v garáži a teploty klesnou pod nulu, začíná pro trávník nejdůležitější fáze klidu. V této době je zásadní vyvarovat se jedné běžné zvyklosti – chůzi po promrzlém nebo čerstvě zasněženém trávníku.
Když teplota klesne pod bod mrazu, voda uvnitř rostlinných buněk travních stébel zmrzne v mikroskopické krystaly ledu. Buněčné stěny ztratí svoji pružnost a stanou se extrémně křehkými. Pokud na takto promrzlý trávník stoupnete člověkem nebo na něj pustíte psa, ostré ledové krystalky uvnitř buněk roztrhají buněčné membrány a mechanicky rozdrtí celá pletiva. Po oblevě se na trávníku objeví černé, odumřelé otisky bot, které se regenerují jen velmi pomalu. Stejně tak je nutné z trávníku před zimou shrabat veškeré spadané listí a větve, které by drn pod sněhem zadusily.
Občanský zákoník mluví naprosto nekompromisně. Jakmile cizí listí dopadne na váš trávník, stává se okamžitě vaším majetkem a úklid padá výhradně na vaši hlavu Zdroje fotografií posledni_sekani_travniku_sekacka_podzim: kallerna / Wikimedia CC 3.0 ostry_nuz_sekacky_travni_stebla_udrzba: Tony Webster / Wikimedia CC 2.0 namraza_na_travniku_mraz_zimni_ochrana: Famartin / Wikimedia CC 4.0