Poslední sečení před zimou (2026): Zahrádkáři dělají 1 chybu, na jaře pak trávník ani nepoznají

Hustý zelený pažit, kterým se na jaře chlubíte před sousedy, vzniká o pár měsíců dřív, než si většina lidí myslí. Rozhoduje se na podzim, při úplně posledních pracích v sezoně. A zrovna tady spousta zahrádkářů šlápne vedle tak, že si toho všimnou až ve chvíli, kdy sníh odkryje prořídlá a plesnivá místa.
Nejčastější chyba? Poslední sečení nakrátko
Na konci sezony hodně lidí trávu naposledy sedře skoro k zemi s představou, že si tím ušetří práci na jaře. Dopadne to obvykle obráceně. Krátce střižená tráva si do zimy neuloží dost rezerv a odhalené kořínky dostávají mráz naplno. Právě z takového trávníku pak na jaře vylezou lysiny, které musíte pracně zacelovat.
Rozumná výška posledního sečení se drží zhruba mezi 4 a 6 centimetry. O něco delší stébla fungují jako deka, pod kterou kořeny promrzání snášejí líp. Přehánět to ale opačným směrem taky nemá smysl. Dlouhá tráva se pod sněhem slehne, drží v sobě vlhko a houbovým chorobám tím připraví ideální domov.
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Druhá část téhle chyby se skrývá v načasování. Řada zahrádkářů vyhlíží konkrétní den v kalendáři nebo si řekne, že poseká po prvním mrazu. Obojí je špatně. Podstatné je sledovat, jestli tráva ještě přirůstá.
Dokud vydrží teplý a vlídný podzim, porost roste a sekačka má co dělat. Růst se utlumí a nakonec ustane, až se teploty usadí někde kolem osmi až devíti stupňů. V teplých letech se proto snadno stane, že naposledy sekáte až v listopadu. Lepším vodítkem než datum je teploměr a pohled na to, kolik tráva za poslední týden narostla.
Listí na trávníku není žádná romantika
Spadané listí sice navodí podzimní náladu, trávě pod ním ale škodí. Souvislá pokrývka jí bere světlo, dusí ji a ve vlhkém počasí láká plísně. Na jaře z toho bývají znovu holé fleky.
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Listí proto průběžně vyhrabávejte, nebo ho rozsekejte mulčovací sekačkou, která z něj udělá drť a vrátí ji zpět do půdy. Dokud jde o tenký poprašek, pod kterým trávu pořád vidíte, nic se neděje. Teprve ve chvíli, kdy listí splyne v nepřerušenou pokrývku, je načase ho uklidit.
Holá místa i provzdušnění se ještě dají stihnout
První polovina října je poslední rozumné okno pro dosev prořídlých a vyšlapaných míst. Semena potřebují teplou zem, aby stihla vyklíčit a mladé trávě zbyl čas před zimou zesílit. Pokud je ale zemina studená nebo nasáklá vodou, nechte setí na jaro.
Prořídlá a holá místa má smysl dosévat ještě začátkem října, dokud je půda teplá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S provzdušněním a vertikutací je to podobné. Dokud je zem ještě suchá a prohřátá, prospějí jí, protože se ke kořenům dostane víc vzduchu i vody. Na rozmoklý trávník ale s nářadím nelezte. Místo prokypření byste mokrou půdu jenom udusali a zaryli do ní koleje.
Přečtěte si také: Mají důchodci v Česku až moc peněz? Srovnání bere dech: Poláci přijdou o 60 % příjmu, Slováci berou o 4 000 Kč méně Hnojivo na podzim: vsaďte na draslík, dusík nechte stranou
Hnojit na podzim se musí s jiným záměrem než na jaře. Zjara jde o to rozhýbat zeleň, kdežto teď potřebujete, aby tráva zpevnila u kořenů a lépe přečkala mráz.
Proto sáhněte po podzimním trávníkovém hnojivu, které obsahuje hodně draslíku a dusíku jen minimum. Díky draslíku tráva zpevní pletiva a líp vzdoruje chladu i přemokření. Dusík by naopak takhle pozdě vyhnal měkké mladé listy, kterým první mráz nedá šanci. Hnojivo rozhoďte rovnoměrně nejlépe před deštěm, a pokud nezaprší, plochu potom zalijte.
Rozdíl mezi oběma živinami shrnuje tabulka:
Živina Co dělá s trávníkem Použití v podzimním hnojivu Draslík zpevní pletiva a pomáhá vzdorovat chladu i přemokření hodně Dusík takhle pozdě vyhání měkké listy citlivé na mráz minimum Kdy sekačku definitivně uklidit Přečtěte si také: Na tuto otázku u pohovoru od roku 2027 nebudete muset odpovídat. Firmám hrozí pokuta 200 000 Kč
Jakmile udeří opravdová zima, méně znamená víc. Vynechte sekání, hnojení i hlubší prořezávání porostu. A hlavně po ploše zbytečně nechoďte, dokud je rozmoklá nebo obalená jinovatkou, protože promrzlá stébla pod nohama snadno praskají.
Pozor ještě na jeden nešvar. Až napadne sníh, nehrabte na trávu ten z posypaných chodníků. Sůl, která v něm zůstane, dokáže porost na jaře spálit do hnědých skvrn. Když přes podzim uděláte na trávníku jen to nutné a nepřeženete to, jaro se vám odvděčí svěží a hustě zarostlou plochou.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/rijen-priprava-travniku-na-zimu, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-pece-o-podzimni-travnik-pri-poslednim-sestrihu-budte-velkorysi-40487743, https://www.ceskestavby.cz/clanky/pripravte-svuj-travnik-peclive-na-zimu-na-jare-bude-v-dobre-kondici-28571.html, https://www.denik.cz/zahrada/travnik-zazimovani.html, https://www.nkz.cz/rady-nasi-zahradnice/podzimni-pece-o-travnik-kdy-v-rijnu-sekat
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