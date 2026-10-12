Poslední rozhovor Jiřího Štěpničky: Komunisté mu uvěznili matku a donutili ho hrát Gottwalda

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Český herecký svět zasáhla smutná zpráva. V neděli 11. října zemřel ve věku 79 let uznávaný herec Jiří Štěpnička. V prosinci 2024 poskytl redakci Aplausin.cz rozhovor, ve kterém otevřeně promluvil o bolestivé minulosti své rodiny. Zavzpomínal na maminku Jiřinu Štěpničkovou, kterou komunistický režim poslal do vězení, a odhalil také okolnosti, za kterých byl donucen ztvárnit Klementa Gottwalda.
Štěpnička získal významná ocenění
Jiří Štěpnička patřil mezi výrazné osobnosti českého herectví. Za svou dlouholetou kariéru ztvárnil desítky filmových, televizních i divadelních rolí a od roku 1975 působil v činohře Národního divadla. V prosinci 2024 převzal prestižní ocenění Master Prix za celoživotní přínos umění. Právě při této příležitosti poskytl rozhovor redakci Aplausin.cz.
"Je to něco, co je příjemné. Je uznávaná moje umělecká práce nebo oficiálně uznaná. Tím víc je to pro mě zajímavé," svěřil se tehdy herec. Zavzpomínal na milovanou maminku
Během rozhovoru přišla řeč také na jeho maminku, legendární herečku Jiřinu Štěpničkovou, která výrazně ovlivnila jeho život i hereckou kariéru.
"Měl bych radu. To, co mě učila moje máma. Herec, speciálně v Národním divadle, musí umět šeptat tak, že je to slyšet až na třetí galerii a je tomu rozumět," vysvětloval Štěpnička. Zároveň upozornil, že právě správná výslovnost a jevištní mluva podle něj mnoha současným mladým hercům chybí. "My jsme měli na divadelní akademii velmi pregnantní profesorku. Byla ke všemu ještě Rusínka, což bylo komplikovanější, ale naučila nás dikci," vzpomínal. Komunisté mu zničili rodinu
Nejsilnější část rozhovoru však přišla ve chvíli, kdy herec promluvil o komunistickém režimu. Jeho maminka Jiřina Štěpničková byla v roce 1951 zatčena po vykonstruovaném pokusu o útěk za hranice a odsouzena k patnácti letům vězení. O to bolestnější pro něj bylo, když mu režisér Evžen Sokolovský v roce 1985 nabídl hlavní roli v seriálu o komunistickém vůdci Klementu Gottwaldovi.
"Já jsem byl panem režisérem Sokolovským obsazovaný do role Gottwalda, což jsem nechtěl hrát z mnoha důvodů. Jednak proto, že moje matka byla zavřená za ilegální přechod, který byl zinscenovaný," popsal tehdy pro Aplausin.cz. Štěpnička se podle svých slov snažil roli odmítnout. Přestože měl s režisérem dobré vztahy, představa, že bude ztvárňovat jednoho z hlavních představitelů režimu, který pronásledoval jeho matku, pro něj byla nepřijatelná. Výhrůžky ho zlomily
Vedení Československé televize mu také mělo pohrozit, že pokud roli odmítne, přijde o možnost pracovat v televizi.
"Nakonec mě dovedl až do ředitelství Československé televize, kde mi ředitel řekl: Prosím, nemusíte to dělat. Můžete to klidně odmítnout, ale já vás ubezpečuji, že ve chvíli, kdy to odmítnete, tak si v televizi neškrtnete," vzpomínal Štěpnička. "Tím mi dal najevo, že mě vyeliminujou z hereckého stavu. Takže jsem toho Gottwalda nakonec dotočil. Velmi nerad, ale dotočil," dodal tehdy. Zdroj: Aplausin.cz