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Poslední rozhovor Jiřího Štěpničky: Komunisté mu uvěznili matku a donutili ho hrát Gottwalda

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Český herecký svět zasáhla smutná zpráva. V neděli 11. října zemřel ve věku 79 let uznávaný herec Jiří Štěpnička. V prosinci 2024 poskytl redakci Aplausin.cz rozhovor, ve kterém otevřeně promluvil o bolestivé minulosti své rodiny. Zavzpomínal na maminku Jiřinu Štěpničkovou, kterou komunistický režim poslal do vězení, a odhalil také okolnosti, za kterých byl donucen ztvárnit Klementa Gottwalda.
Herec Jiří Štěpnička.

Herec Jiří Štěpnička.

Zdroj: TV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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