Poslední přání seniora odporovalo nemocničním pravidlům. Hasiči se však rozhodli udělat vše pro jeho splnění

Celý život pracoval jako lesník a miloval přírodu. Když se jeho dny začaly naplňovat, projevil své poslední přání. Mohlo být splněno jen díky hasičům.
Co by byla poslední věc, kterou byste před smrtí chtěli? Většina lidí se chce potěšit tím, co jim bylo po celý život milé. Loučí se s rodinou, mazlíčky nebo jedou na místo, které vždy toužili navštívit. Tento muž si přál ještě naposledy vidět přírodu. Byl však upoután na lůžko, a tak nebylo vůbec jednoduché mu toto přání splnit. Díky místním hasičům se to však podařilo.
Přírodu miloval, trávil v ní většinu života
Edward Reis miloval přírodu. Většinu života v ní strávil, protože pracoval jako lesník. Když mu bylo 62 let, do života mu vstoupila vážná nemoc, ze které se nemohl vyléčit. V roce 2008 mu byla diagnostikována roztroušená skleróza. Ta jej podle deníku Žinoti postupně upoutala na lůžko a Edward musel být přijat do pečovatelského domu v Edmonds v americkém státě Washington.
Pro člověka, který byl zvyklý na volnost a přírodu, tak bylo trávení času v uzavřené budově skutečným utrpením. Velmi se tu však sblížil s hospicovou sestrou Leigh Gardner. Ta jej chodila do pečovatelského domu navštěvovat vždy třikrát týdně na dvě hodiny. Když místní kaplan Curt Huber řekl Leigh o posledním přání, s nímž se mu nemocný muž svěřil, věděla, že udělá všechno proto, aby mu je mohla splnit.
Hasiči neváhali a ochotně splnili jeho posledního přání
Sama na to však nestačila. Edward byl upoutaný na lůžko a dostat jej do terénu se zdálo jako nemožný úkol. Pak ji však napadlo, že by jí možná mohli pomoct místní hasiči. Zavolala tedy na stanici a zeptala se, jestli by to bylo možné. A hasiči nezaváhali. Sedm členů místního sboru společně s kaplanem a zdravotní sestrou vyvezli Edwarda do blízkého lesa.
Manipulace s postelí na malých kolečkách nebyla vůbec jednoduchá, ale nakonec to nevadilo. Edward Reis byl rád za každé zastavení, kdy mohl poslouchat zpěv ptáků nebo zvuky blízkého potoka. „Celou dobu se jen usmíval. Říkal, že je tak šťastný. Byl nám neuvěřitelně vděčný,“ řekla později Leigh Gardner pro ABCNews. Edward Reis zemřel necelé tři týdny po této poslední procházce, již mohl díky místním hasičům absolvovat.
Jeho poslední přání bylo v rozporu s pravidly nemocnice. Zdravotní sestra neváhala a porušila je
Mnoho lidí také připojilo komentáře a chválilo laskavé hasiče. „Takto bychom se měli starat o umírající – vždy s důstojností a respektem. Tento příběh mě rozplakal,“ napsala jedna z komentujících. Událost dokazuje, že je tu naštěstí stále mnoho ochotných lidí, kteří neváhají pomoct. Jedna zdravotní sestra však zašla ještě mnohem dál. Jak jsme psali na Světě Kreativity, splnila poslední přání jedné pacientky a adoptovala si jejího syna.
Článek Stařík měl dechberoucí poslední přání, které bylo v rozporu s pravidly nemocnice. Splnili ho hasiči pochází z webu Světkreativity.