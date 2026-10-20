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Poslední přání seniora odporovalo nemocničním pravidlům. Hasiči se však rozhodli udělat vše pro jeho splnění

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Dennívýzva
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Celý život pracoval jako lesník a miloval přírodu. Když se jeho dny začaly naplňovat, projevil své poslední přání. Mohlo být splněno jen díky hasičům. Co by byla poslední věc, kterou byste před smrtí chtěli? Většina [...]...
sestra a pacient

sestra a pacient

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:19

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