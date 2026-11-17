Ráno, kdy odjížděl muž bez trůnu
Sedmnáctého listopadu 1922 opustil Mehmed VI. Istanbul. Britské námořnictvo ho přepravilo na bitevní loď HMS Malaya, která ho odvezla směrem k Maltě. Před několika lety by odchod osmanského panovníka pod ochranou cizí mocnosti vypadal nemyslitelně. Sultánská dynastie vládla po staletí obrovskému prostoru a její dvůr byl jedním z mocenských center Evropy i Asie. Nyní panovník odplouval z města, které jeho předkové dobyli v roce 1453.
V okamžiku odjezdu už Mehmed VI. nebyl vládnoucím sultánem. Turecké Velké národní shromáždění v Ankaře 1. listopadu 1922 sultanát zrušilo. Mehmedova cesta proto nebyla dramatickou abdikací pronesenou na palubě lodi. Byla důsledkem politického rozhodnutí, které přesunulo legitimitu vládnutí od dynastie k novému národnímu vedení.
Říše, kterou oslabovaly války i vlastní rozpory
Osmanská říše prošla v devatenáctém století hlubokými krizemi. Ztrácela území, čelila nacionalistickým hnutím a rostoucímu tlaku evropských mocností a pokoušela se reformovat armádu i správu. První světová válka tyto dlouhodobé problémy vyhrotila. Osmanská vláda se postavila na stranu Německa a jeho spojenců; po porážce roku 1918 následovala spojenecká okupace části území a rozdělovací plány, které mnozí obyvatelé Anatolie odmítali.
Mehmed VI. nastoupil na trůn roku 1918, tedy ve chvíli, kdy se situace říše rychle zhoršovala. Panovník se snažil udržet své postavení v prostředí zahraničního tlaku, zatímco v Anatolii vyrůstalo národní hnutí vedené Mustafou Kemalem. Vznikla dvojí moc: tradiční centrum v Istanbulu a národní vedení v Ankaře. Jejich představy o budoucnosti země se stále více rozcházely.
Mír, který mnozí odmítli přijmout
Smlouva ze Sèvres roku 1920 počítala s drastickým omezením osmanské suverenity a s rozsáhlými územními změnami. Ankara její legitimitu odmítala a následovala válka za nezávislost, v níž turecké národní síly dosáhly zásadních vojenských úspěchů. Když se v roce 1922 změnila vojenská situace, bylo zřejmé, že o dalším politickém uspořádání nemůže rozhodovat pouze istanbulský sultánský dvůr.
Právě v tomto kontextu Ankara rozhodla o zrušení sultanátu. Nešlo o jednoduchou výměnu jednoho panovníka za jiného, ale o změnu principu legitimity. Pro novou politickou reprezentaci už nebyl dědičný vládce nutnou součástí státu. Mehmed VI. ztratil instituci, z níž odvozoval svou moc, a obával se o bezpečnost. Odchod pod britskou ochranou mu poskytoval cestu z města, kde už nemohl rozhodovat o budoucnosti země.
Sultanát skončil, chalífát ještě ne
Zánik sultanátu ovšem neznamenal, že byly okamžitě odstraněny všechny nábožensko-politické instituce spojené s osmanskou dynastií. Je třeba rozlišovat sultána jako světského vládce a chalífu jako nositele náboženského titulu. Po Mehmedově odchodu byl chalífou zvolen další člen dynastie, Abdülmecid II. Chalífát byl zrušen až roku 1924, kdy již existovala Turecká republika vyhlášená v říjnu 1923.
Tento odstup je důležitý. Konec osmanské monarchie nebyl jediným okamžikem, v němž ze dne na den zmizely všechny její instituce a symboly. Nový stát se formoval sérií politických a legislativních rozhodnutí, zatímco se řešily hranice, zahraniční vztahy i společenská proměna země.
Od Istanbulu k Maltě a dalšímu exilu
Mehmed VI. dorazil na Maltu a poté pokračoval do dalších míst exilu. Zbytek života už neprožil jako vládnoucí panovník. Zemřel roku 1926 v italském Sanremu a byl pohřben v Damašku. Jeho osobní dráha se tím podivuhodně vzdálila monumentálnímu obrazu osmanského dvora. Poslední sultán zemřel mimo zemi, jejíž politické centrum kdysi ovládal.
Pohled na Mehmedův odjezd navíc ukazuje, jak zavádějící může být jednoduchý obraz „posledního dne říše“. Osmanský stát procházel rozpadem dlouho před listopadem 1922. Turecká republika teprve vznikala a nový poválečný řád se následně upevňoval dalšími rozhodnutími. Jediná plavba symbolizuje tento přelom mimořádně silně, ale sama nevysvětluje všechny jeho příčiny.
Co může znamenat konec šesti století vlády
Dynastie, která dokázala přežít tak dlouho, nebývá poražena jediným vojenským střetem ani jediným politickým hlasováním. Osmanská monarchie skončila v důsledku dlouhého střetu mezi starými institucemi, zahraničními mocnostmi a novým pojetím národa a státu. Záběr britské válečné lodi opouštějící Istanbul proto není jen melancholickým obrazem prohrávajícího vládce. Je připomínkou okamžiku, kdy dědičná moc přestala být pro vznikající Turecko přijatelným zdrojem politické autority.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Encyclopaedia Britannica – Mehmed VI [2], Encyclopaedia Britannica – Ottoman Empire: Dissolution of the empire [3], Mehmed VI Vahdeddin – Chronology of Exile with References to Contemporary Newspapers [4]. img ai generated